10 октября 2025 в 13:08

Суд вынес вердикт по делу об избиении школьницы в туалете

Карпинский суд обязал школу выплатить компенсацию за избиение 12-летней ученицы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Карпинский городской суд вынес решение о выплате компенсаций по делу о школьной драке с тяжелыми травмами 12-летней ученицы, сообщила пресс-служба судов Свердловской области. Инцидент произошел в ноябре 2024 года в учебном заведении города Волчанска, где на шестиклассницу напали две сверстницы.

В результате нападения потерпевшая получила ушибы лица и была доставлена в медицинское учреждение. Суд обязал администрацию школы выплатить 3 тыс. рублей компенсации, а родителей агрессивных подростков — 7 тыс. рублей за причиненный моральный вред.

Ранее прокуратура Свердловской области заявила о начале проверки по факту жестокого избиения школьницы сверстницами в Краснотурьинске. Как сообщили в пресс-службе ведомства, инцидент произошел в конце августа, когда учащиеся девятого класса применили физическое насилие к бывшей однокласснице. По имеющейся информации, группа подростков окружила потерпевшую вблизи заброшенного строения, принудила ее к извинениям, после чего нанесла множественные ударами руками и ногами.

