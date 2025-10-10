Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 13:25

Массовая драка произошла в метро Петербурга

Четверо мужчин и две женщины задержаны за драку в петербургском метро

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Шесть человек задержаны за массовую драку на станции метро «Гостиный двор» в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу. Среди них были две женщины и четверо мужчин.

Сотрудниками полиции задержана нетрезвая компания из шести человек в возрасте от 25 до 42 лет, — говорится в сообщении.

Участники драки оказывали сопротивление при задержании. Их доставили в полицию и составили административные протоколы о хулиганстве. По решению суда все были помещены в спецприемник.

Ранее сообщалось, что суд в Свердловской области обязал школу в Волчанске и родителей выплатить компенсацию за избиение 12-летней ученицы в туалете. В ноябре 2024 года две сверстницы напали на шестиклассницу, у нее ушибы ушибы лица.

До этого стало известно, что в Краснотурьинске девочки-подростки жестоко избили 16-летнюю сверстницу, поставили ее на колени и снимали происходящее на видео. Правоохранительные органы уже нашли всех участниц.

драки
метро
Санкт-Петербург
задержания
суды
хулиганство
происшествия
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США раскрыли, когда Трамп ожидает получения Нобелевской премии мира
У авторов каналов в MAX и их подписчиков появились новые возможности
Как сэкономить на парковке: пошаговая инструкция для водителей
Белый дом впервые высказался о провале Трампа с Нобелевской премией мира
В Госдуме объяснили, грозит ли россиянам нехватка рабочих мест из-за ИИ
Стало известно, что обсуждали Алиев и Пашинян в Душанбе
Выбросившему дочь из окна уфимцу предъявлено обвинение
В ГД рассказали, кого в России заменят роботами в ближайшем будущем
Энергетик рассказал, как Москва и Баку сотрудничают в нефтегазовой сфере
«Человека это угнетает»: В Госдуме раскрыли, сколько чиновников заменит ИИ
Раскольников бомжует: как живет убийца пяти человек в Ижевске
Самолеты обрушили бомбы на рынок
Путин и Пашинян поспорили о товарообороте России и Армении
В КНР отреагировали на возможные запреты США для китайских авиакомпаний
«Слуги дьявола»: Милонов посоветовал бежать от любительниц эзотерики
«До Львова спокойно»: в Госдуме заговорили о будущем штурмовых роботов
Российские войска прорвались к ключевому для обороны ВСУ городу
Нарколог опроверг миф о снятии стресса с помощью спиртных напитков
Раскрыто, при каких условиях Усольцевых признают пропавшими без вести
Кабмин Украины запасается биотуалетами на фоне блэкаута
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

За что был убит Джон Леннон и какое наследие он оставил
Семья и жизнь

За что был убит Джон Леннон и какое наследие он оставил

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.