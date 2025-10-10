Массовая драка произошла в метро Петербурга Четверо мужчин и две женщины задержаны за драку в петербургском метро

Шесть человек задержаны за массовую драку на станции метро «Гостиный двор» в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу. Среди них были две женщины и четверо мужчин.

Сотрудниками полиции задержана нетрезвая компания из шести человек в возрасте от 25 до 42 лет, — говорится в сообщении.

Участники драки оказывали сопротивление при задержании. Их доставили в полицию и составили административные протоколы о хулиганстве. По решению суда все были помещены в спецприемник.

