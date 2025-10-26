Путин заслушал доклад об окружении ключевых городов в зоне СВО Путин заслушал доклад Генштаба об окружении Красноармейска, Димитрова и Купянска

Президент России Владимир Путин заслушал доклад начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова об окружении Красноармейско-Димитровской агломерации (украинские названия — Покровск и Мирноград) в Донецкой Народной Республике и города Купянска в Харьковской области, передает пресс-служба Кремля. Глава государства поздравил весь личный состав российских войск за такие результаты.

Я хотел бы отметить, что успехи российских войск по окружению Красноармейско-Димитровской агломерации и города Купянска, итоги выполнения боевых задач на других направлениях, безусловно, стали возможны благодаря героическим действиям наших солдат, сержантов, младших командиров, а также скрупулезной работе штабов и руководителей всех уровней. Хочу поздравить весь личный состав объединенной группировки войск с этими результатами, — подчеркнул Путин.

Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что подразделения ВС России окружили ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова в ДНР. В окружении, по его словам, находится 31 батальон. Вся группировка блокирована.