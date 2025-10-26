Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
26 октября 2025 в 09:28

Путин заслушал доклад об окружении ключевых городов в зоне СВО

Путин заслушал доклад Генштаба об окружении Красноармейска, Димитрова и Купянска

Посещение пункта управления Объединённой группировки войск Владимиром Путиным Посещение пункта управления Объединённой группировки войск Владимиром Путиным Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заслушал доклад начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова об окружении Красноармейско-Димитровской агломерации (украинские названия — Покровск и Мирноград) в Донецкой Народной Республике и города Купянска в Харьковской области, передает пресс-служба Кремля. Глава государства поздравил весь личный состав российских войск за такие результаты.

Я хотел бы отметить, что успехи российских войск по окружению Красноармейско-Димитровской агломерации и города Купянска, итоги выполнения боевых задач на других направлениях, безусловно, стали возможны благодаря героическим действиям наших солдат, сержантов, младших командиров, а также скрупулезной работе штабов и руководителей всех уровней. Хочу поздравить весь личный состав объединенной группировки войск с этими результатами, — подчеркнул Путин.

Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что подразделения ВС России окружили ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова в ДНР. В окружении, по его словам, находится 31 батальон. Вся группировка блокирована.

Россия
президент РФ
Владимир Путин
поздравления
российские войска
окружение
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин указал на важный момент после испытаний «Буревестника»
Уровень недовольства немцев властями Германии достиг рекордных значений
В России назвали самого упоминаемого отечественного ученого
Магнитные бури сегодня, 26 октября: что завтра, тошнота, скачки давления
Школьники толпой накинулись на пенсионера после замечания
«Сотрудничали с охраной»: раскрыты детали расследования об ограблении Лувра
В Новосибирске объявились похитители детей
Военэксперт предрек реакцию Запада на новую российскую ракету «Буревестник»
«Совершенно новое оружие»: стало известно, чем Россия ответит на Tomahawk
Mash: Николай Дроздов уменьшился на восемь сантиметров
Мать и дочь погибли после атаки ВСУ на российский город
Оружие Судного дня: что известно о ракете «Буревестник», где разместят
Названа страна, подорвавшая безопасность Корейского полуострова
В один месяц скончались сразу два известных губернатора времен Ельцина
Лукашенко призвал Австрию помнить о драматических уроках прошлого
Пакистан заявил о готовности начать открытую войну с Афганистаном
Наступление ВС РФ на Харьков 26 октября: огонь по своим, плен в Купянске
Сотрудники ТЦК мобилизовали украинца с кладбища и отправили на передовую
«Молния» уничтожила объект ВСУ на рекордной дистанции
ВСУ лишились штурмовой группы в районе Константиновки
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.