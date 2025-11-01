Гибель «избранных», Сумская область во тьме: новости СВО к вечеру 1 ноября

Российские войска уничтожили элитный вертолетный десант ВСУ в Красноармейске (украинское название — Покровск), населенные пункты в Сумской области остались без электричества после удара по критической инфраструктуре, штурмовые отряды группировки «Центр» продолжают ликвидировать блокированные украинские подразделения в районе вокзала Красноармейска, Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по Яворовскому полигону на Украине. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 1 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

«Избранные» бойцы ГУР Украины ликвидированы в Красноармейске

Российские войска ликвидировали элитный вертолетный десант ГУР Украины в Красноармейске, сообщил военный обозреватель Владислав Шурыгин. Вместе с отрядом был уничтожен американский вертолет UH-60 Black Hawk, с которого спецназ высаживался в открытом поле.

По информации Шурыгина, спецназовцы высадились на северо-западной окраине Красноармейска. Их целью была стабилизация обстановки в окруженном российской армией городе. Однако попытка провалилась. Российские военные продолжают ликвидацию остатков десанта и заблокированных украинских солдат.

В Минобороны России заявили, что украинский спецназ пытался осуществить высадку с вертолета на расстоянии 1 км северо-западнее окраины Красноармейска. По данным ведомства, противников было 11, все они убиты.

Военкор Александр Симонов отметил, что украинская разведка отправила в Красноармейск свой десант только ради медийного эффекта. По его словам, ГУР давно «славится отправкой людей на убой» ради красивых кадров и политических целей. В качестве примера он привел свой разговор с пленным бойцом ГУР, который рассказал, что был отправлен командованием в район Козинки, чтобы добраться до окраин села и поставить там украинский флаг, но операция обернулась крахом.

Сумская область погрузилась во тьму после мощного удара

В части Сумской области зафиксировали веерные отключения света после мощного удара по критической инфраструктуре, сообщил канал «Общественное». По информации издания, атаке подвергся объект в Николаевской поселковой общине. На место происшествия были направлены ремонтные бригады, ведутся восстановительные работы. Российское Минобороны не комментировало эту информацию.

Вместе с тем на том же Сумском направлении были практически полностью уничтожены подразделения 71-й отдельной егерской бригады и 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, сообщили в российских силовых структурах. Командование ВСУ бросило их на мясные штурмы позиций ВС РФ. Теперь «сточенные» формирования пытаются срочно доукомплектовать.

«Центр» методично зачищает вокзал Красноармейска от заблокированных формирований ВСУ

Штурмовики российской группировки войск «Центр» продолжают зачищать блокированные формирования ВСУ в районе вокзала Красноармейска, сообщили в Минобороны России. Вместе с тем подходит к концу ликвидация остатков противника в других селах ДНР — Гнатовке и Роге.

Также силами «Центра» были сорваны семь атак противника в северном и северо-западном направлениях с целью выхода из окружения. В том числе пыталась сбежать штурмовая группа недавно восстановленного 425-го штурмового полка «Скала». Они рассчитывали прорваться со стороны села Гришино, но операция обернулась крахом.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Военный эксперт Анатолий Матвийчук отмечает, что быстрое формирование котла в Красноармейске могло помешать высокопоставленным командирам ВСУ и инструкторам из НАТО покинуть город. Он также полагает, что аналогичная ситуация сложилась под Купянском в Харьковской области. Матвийчук отметил, что ВСУ вполне могут сами ликвидировать офицеров Альянса, чтобы избавиться от доказательств их причастности.

Авиация стерла в пыль один из главных полигонов ВСУ

Российские войска нанесли массированный удар по одному из главных военных объектов Украины — Яворовскому полигону, сообщили в силовых структурах. По информации источника, атака была проведена на места массового скопления личного состава Вооруженных сил Украины. В Минобороны России эту информацию также не комментировали.

Яворовский полигон — один из основных учебных полигонов ВСУ. Расположен во Львовской области, в 30 километрах от областного центра. После начала СВО использовался как место для подготовки иностранных наемников, приехавших воевать на стороне Киева.

Вместе с тем за минувшую ночь по всей Украине прогремело порядка 18 серий взрывов, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, под удар попали складские помещения и командные пункты, энергетические и транспортные узлы, включая подстанции и склады ГСМ, приграничная инфраструктура и скопления техники, логистические контуры и железнодорожные узлы.

