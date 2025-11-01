Удары по Украине сегодня, 1 ноября: какие цели ВСУ поражены, последствия

Вооруженные силы России сегодня ночью, 1 ноября, нанесли комбинированный удар по военным и энергетическим объектам на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по Украине 1 ноября

Российские военные в ночь на 1 ноября нанесли массированный удар по объектам Вооруженных сил Украины, а также газовой и энергетической инфраструктуры в Днепропетровской, Одесской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Полтавской, Николаевской и Сумской областях, сообщил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«В Полтавской области атакована газовая инфраструктура. В Харьковской области вновь под ударами Лозовая. В Черниговской области разрушены склады в районе Новгород-Северского. После прилетов горит ангар в Корюковке. Серия прилетов пришлась на объекты в Золотоноше и Каневе Черкасской области. Уничтоженные цели — энергетические и транспортные узлы на правом берегу Днепра, включая подстанции и склады ГСМ. Вечером поражены сортировочная станция и узловая подстанция в Фастове Киевской области», — отметил он.

Также, по данным Царева, ударом оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» поражены цели в Николаеве.

«Власти Ивано-Франковской области заявили, что Бурштынская ТЭС полностью выведена из строя после ударов ВС РФ и восстановлению не подлежит. Поступают данные о приостановке работы Ладыжинской ТЭС в Винницкой области», — заявил военный блогер.

Ракетный комплекс ОТРК «Искандер-М» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Черниговской и Полтавской области после ударов зафиксированы мощные пожары на объектах газодобывающей сферы, пишет Telegram-канал «Операция Z: военкоры Русской весны».

За сутки с 31 октября на 1 ноября зафиксировано около 18 эпизодов ударов, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в авторском Telegram-канале. По его данным, в Харьковской области уничтожены ремонтные площадки техники и объекты железнодорожной логистики ВСУ, в Черниговской — складские помещения и командные пункты территориальных частей, действующих на севере, в Черкасской — энергетические и транспортные узлы на правом берегу Днепра, включая подстанции и склады ГСМ, в Сумской — приграничная инфраструктура и скопления техники, в Полтавской — складское помещение в логистическом контуре Полтавы, в Киевской области удары были нанесены по железнодорожному узлу в городе Фастов.

«Основное внимание уделено северным и центральным регионам — Черниговской, Сумской и Черкасской областям, где проходит инфраструктура снабжения и связи. Фастов выделяется как ключевая цель дня — поражение узла логистики может привести к перераспределению потоков грузов с запада на восток», — пояснил подпольщик.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Мокрый снегопад и тепло до +5? Погода в Москве на праздниках: чего ждать

Какая пенсия будет в России в 2026 году, кому повысят, когда, на сколько

Сквозные ветра и мороз до -8? Погода в Москве в середине ноября: чего ждать