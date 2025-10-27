Какая пенсия будет в России в 2026 году, кому повысят, когда, на сколько

В 2026 году для некоторых пожилых людей страховые пенсии будут повышены. Что об этом известно, о ком идет речь?

Кому повысят пенсии в 2026 году

Средний размер выплат по старости увеличится почти на две тысячи рублей в 2026 году и станет больше 27 тысяч рублей. Об этом сообщил глава Социального фонда Сергей Чирков.

Он пояснил, что индексация страховых пенсий и фиксированной выплаты начнется с 1 января 2026 года, как и раньше, то есть правила не изменятся. Так, пенсии повысятся на 7,6%, этот процент превышает текущий уровень инфляции, который составил 6,8%.

«В результате средний размер страховой пенсии по старости увеличится на 1,9 тысячи рублей и превысит 27 тысяч рублей», — уточнил Чирков.

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова также рассказала, что минимальная страховая пенсия по старости в 2026 году составит 14 287 рублей.

Она напомнила, что размер пенсии складывается из стоимости накопленных за трудовую деятельность индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) и фиксированной выплаты. Количество накопленных ИПК зависит от страхового стажа и зарплаты, а фиксированная выплата определяется государством и ежегодно индексируется.

«Для назначения страховой пенсии необходимо иметь не менее 30 ИПК. Поскольку стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента в 2025 году составила 145,69 рубля, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии — 8907,7 рубля, то на конец года минимальный размер страховой пенсии по старости составлял 13 278,4 рубля. После повышения на 7,6% он составит 14 287,49 рубля», — сообщила Финогенова.

С 2026 года Россия переходит на двухэтапную индексацию пенсий: с 1 февраля на уровень инфляции за прошедший год, а с 1 апреля — исходя из роста доходов Соцфонда, напомнила профессор. Однако правительство уже объявило, что проведет двойную индексацию досрочно — с 1 января. То есть пенсии вырастут на 7,6%.

«По заявлениям Минтруда, если фактическая инфляция окажется выше 7,6%, то правительство оставляет за собой право на их доиндексацию», — добавила Финогенова.

Кому пересчитают пенсии с ноября

С 1 ноября 2025 года члены летных экипажей гражданской авиации и работники угольной промышленности получат перерасчет ежемесячной пенсионной надбавки. Корректировка осуществляется в соответствии с федеральным законодательством о компенсации за вредные и опасные условия труда.

Доплаты данной категории пенсионеров пересматриваются ежеквартально — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. Размер надбавки индивидуален и зависит от среднемесячного заработка и специального стажа работы в соответствующих отраслях.

Депутат Госдумы Алексей Говырин также рассказал, что в ноябре 2025 года проведут перерасчет пенсий граждан, у кого на иждивении появились нетрудоспособные родственники. Он уточнил, что для пенсионеров, которые начали заботиться о нетрудоспособных родственниках, надбавка составит 2969 рублей на одного иждивенца. Отметившие 80-летие россияне также получат доплату в размере 1314 рублей для страховой пенсии или 1377 рублей для госпенсии. Для инвалидов I группы действует та же схема.

