Стало известно о российском ударе по Яворовскому полигону на Украине

Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по Яворовскому полигону на Украине, сообщили в российских силовых структурах. По словам источника, которые приводит ТАСС, удары пришлись по местам проведения тренировок личного состава ВСУ. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

По Яворовскому полигону был нанесен удар, — отметил он.

Ранее сообщалось, что командование Вооруженных сил Украины, отправив подразделения бригады и полка на мясные штурмы в Сумской области, практически полностью их уничтожило. По словам источника, доукомплектование штурмовых групп происходит за счет личного состава 68-го отдельного стрелкового батальона.

Также в Минобороны России сообщили, что подразделения группировки войск «Восток» продвинулись на несколько километров во время противостояния за населенный пункт Красногорское в Запорожской области. По данным ведомства, Вооруженные силы Украины потеряли большое количество солдат и бронетехники из-за штурмов.

До этого военный эксперт Виталий Киселев сообщил, что Генштаб Украины усиливает военную группировку в Красноармейске (Покровске) психически нездоровыми людьми. В населенный пункт пересылают алкоголиков и наркоманов, а также тех, кого смогли собрать.