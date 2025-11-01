Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
01 ноября 2025 в 09:25

Стало известно о российском ударе по Яворовскому полигону на Украине

ВС России ударили по Яворовскому полигону на Украине

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по Яворовскому полигону на Украине, сообщили в российских силовых структурах. По словам источника, которые приводит ТАСС, удары пришлись по местам проведения тренировок личного состава ВСУ. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

По Яворовскому полигону был нанесен удар, — отметил он.

Ранее сообщалось, что командование Вооруженных сил Украины, отправив подразделения бригады и полка на мясные штурмы в Сумской области, практически полностью их уничтожило. По словам источника, доукомплектование штурмовых групп происходит за счет личного состава 68-го отдельного стрелкового батальона.

Также в Минобороны России сообщили, что подразделения группировки войск «Восток» продвинулись на несколько километров во время противостояния за населенный пункт Красногорское в Запорожской области. По данным ведомства, Вооруженные силы Украины потеряли большое количество солдат и бронетехники из-за штурмов.

До этого военный эксперт Виталий Киселев сообщил, что Генштаб Украины усиливает военную группировку в Красноармейске (Покровске) психически нездоровыми людьми. В населенный пункт пересылают алкоголиков и наркоманов, а также тех, кого смогли собрать.

полигоны
ВСУ
ВС РФ
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Идеальная маринованная капуста с болгарским перцем за 1 час
Дело едва выжившего в море Пичугина могут передать в суд Бурятии
Зоозащитники попали под уголовку после травли семьи с растерзанным ребенком
Банки начнут получать вознаграждения за возврат денег жертвам мошенников
Ученые предупредили о разрушении тектонической плиты в Тихом океане
Стало известно о российском ударе по Яворовскому полигону на Украине
Сенатор тайно сняла подчиненную с любовником для шантажа
Белорусский оппозиционер стал врагом Киева после признания Лукашенко
Число погибших в смертельном ДТП в Туле увеличилось
Скандальный мошеннический центр взорван военными
В США объяснили, почему украинцы перестали верить Зеленскому
В Европе раскрыли, кому грабители собирались продать драгоценности из Лувра
Врач назвала главную причину укачивания в машине и самолете
Зеленые помидоры как в СССР — тот самый вкус из детства! Быстро и просто
Назван самый подорожавший товар в мире
Раскрыты подробности мощного пожара в усадьбе на Камчатке
Ушедший на СВО американец обратился к Путину
Британский аналитик отметил слабую сторону ВСУ
Еще в одном российском регионе запретили публиковать кадры с БПЛА
В РФ рассказали о ликвидации отправленных на мясные штурмы солдат ВСУ
Дальше
Самое популярное
Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Ленивый завтрак из трех ингредиентов! Слоеные конвертики с капустой и яйцом — просто и очень вкусно
Общество

Ленивый завтрак из трех ингредиентов! Слоеные конвертики с капустой и яйцом — просто и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.