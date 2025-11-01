Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 04:29

«Реальный сброд»: бойцы ВСУ в Красноармейске получили унизительную оценку

Военэксперт Киселев: командование ВСУ посылает в Красноармейск алкоголиков

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Генштаб Украины усиливает военную группировку в Красноармейске (Покровске) психически нездоровыми людьми, заявил ТАСС военный эксперт Виталий Киселев со ссылкой на собственные источники. По его словам, в населенный пункт пересылают алкоголиков и наркоманов, а также тех, кого смогли собрать. Такое ощущение, что Киеву нужно утилизировать лишних людей, признался военспец.

В Красноармейск отправляют реальный сброд <…>. Их туда просто гонят толпами. Они даже не понимают, где они находятся и что им делать. Такое ощущение, что на Украине нужно просто утилизировать лишних людей, сказал Киселев.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что президент Украины Владимир Зеленский противоречит сам себе относительно ситуации в Красноармейске (Покровске). По его мнению, политик пытается создать излишне оптимистичную картину происходящего, в то время как на деле Киев пытается перебросить в регион подкрепление.

До этого стало известно, что для обеспечения информационной открытости президент РФ Владимир Путин поручил Министерству обороны РФ организовать въезд иностранных журналистов в районы блокировки ВСУ. Российское командование готово при необходимости обеспечить гуманитарную паузу на пять-шесть часов для безопасного проезда представителей СМИ.

Украина
ВСУ
мобилизованные
Красноармейск
