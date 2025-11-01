Генштаб Украины усиливает военную группировку в Красноармейске (Покровске) психически нездоровыми людьми, заявил ТАСС военный эксперт Виталий Киселев со ссылкой на собственные источники. По его словам, в населенный пункт пересылают алкоголиков и наркоманов, а также тех, кого смогли собрать. Такое ощущение, что Киеву нужно утилизировать лишних людей, признался военспец.

В Красноармейск отправляют реальный сброд <…>. Их туда просто гонят толпами. Они даже не понимают, где они находятся и что им делать. Такое ощущение, что на Украине нужно просто утилизировать лишних людей, — сказал Киселев.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что президент Украины Владимир Зеленский противоречит сам себе относительно ситуации в Красноармейске (Покровске). По его мнению, политик пытается создать излишне оптимистичную картину происходящего, в то время как на деле Киев пытается перебросить в регион подкрепление.

До этого стало известно, что для обеспечения информационной открытости президент РФ Владимир Путин поручил Министерству обороны РФ организовать въезд иностранных журналистов в районы блокировки ВСУ. Российское командование готово при необходимости обеспечить гуманитарную паузу на пять-шесть часов для безопасного проезда представителей СМИ.