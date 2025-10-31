«Рисует картину»: Зеленского уличили в дезинформации людей о провалах ВСУ Журналист Христофору: Зеленский противоречит себе заявлениями по Красноармейску

Президент Украины Владимир Зеленский противоречит сам себе относительно ситуации в Красноармейске (Покровске), заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала The Duran. По его мнению, политик пытается создать излишне оптимистичную картину происходящего, в то время как на деле Киев пытается перебросить в регион подкрепление.

Он продолжает рисовать «радужную» картину, будто нет никакого окружения ВСУ российскими бойцами и нет никакой большой катастрофы, которая вот-вот должна случиться с украинской армией, — заявил Христофору.

Журналист отметил, что президент России Владимир Путин выглядит значительно более уверенным в своих заявлениях и действиях. Так, в среду глава государства отметил, что украинские подразделения заблокированы в Красноармейске. Он подчеркнул, что политическое руководство Украины должно само определить судьбу своих граждан, оказавшихся в окружении.

Для обеспечения информационной открытости Путин поручил Министерству обороны РФ организовать въезд иностранных журналистов в районы блокировки ВСУ. Российское командование готово при необходимости обеспечить гуманитарную паузу на 5-6 часов для безопасного проезда представителей СМИ.