В Госдуме объяснили, почему Киев не пускает журналистов в Красноармейск Депутат Алтухов: Киев скрывает правду о катастрофических потерях ВСУ на фронте

Украина тотально контролирует информационное пространство, чтобы скрыть потери на фронте, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Сергей Алтухов. По его мнению, правда о реальном положении дел ВСУ может привести к краху доверия со стороны общества и западных спонсоров.

Правда о реальном положении дел на фронте, о катастрофических потерях, нехватке снаряжения, моральном состоянии войск подрывает ключевой нарратив киевского режима — «все под контролем, очередная „фортеция“ не сдается, мы побеждаем». Так что это вопрос политического выживания, а не военной тайны, — пояснил Алтухов.

Парламентарий считает, что признание катастрофического положения войск, например, в районе Красноармейска (Покровска), немедленно подорвет образ Владимира Зеленского как «лидера войны до победы». Это заставит общество и западных спонсоров признать, что значительные средства и жизни были потрачены впустую на «безрассудные и бессмысленные контратаки».

Алтухов убежден, что это может стать «началом конца для текущего руководства Украины».

Ранее представитель российского Минобороны Игорь Конашенков заявил, что предостережение украинского МИД о посещении представителями СМИ позиций ВСУ в котлах подтвердило катастрофическое положение остатков украинских войск в Красноармейске, Димитрове и Купянске. Он отметил, что запрет говорит об отсутствии способов въезда или выхода из котлов для журналистов и украинских солдат — в частности, доступ есть лишь по российским «коридорам безопасности».