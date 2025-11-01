Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 08:38

В Минобороны раскрыли детали освобождения Красногорского

Бойцы «Востока» продвинулись на километры после освобождения Красногорского

ВС РФ ВС РФ Фото: МО РФ

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись на несколько километров во время противостояния за населенный пункт Красногорское в Запорожской области, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, которые приводит РИА Новости, ВСУ потеряли большое количество солдат и бронетехники из-за штурмов.

Подразделения группы «Восток» продвинулись на несколько километров, закрепившись на новых рубежах, которые позволят развивать дальнейший успех, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России за неделю освободили семь населенных пунктов. В список вошел поселок Садовое в Харьковской области. В ведомстве уточнили, что в этой операции принимали участие подразделения группировки войск «Запад».

Также Минобороны РФ отметило, что украинская сторона препятствует работе журналистов на передовой. ВС РФ обеспечили сотрудникам СМИ въезд в Купянск, Димитров и Красноармейск, где в окружении находятся остатки ВСУ, однако Киев не дает прессе освещать события в зоне боевых действий. Ведомство обвинило Украину в попытке скрыть истинное положение дел на фронте от западных партнеров.

Минобороны РФ
Украина
СВО
освобождения
