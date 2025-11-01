Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 13:03

«Замкнули котлы»: Матвийчук об офицерах НАТО в Красноармейске

Матвийчук: в окружение под Красноармейском могли попасть офицеры НАТО

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Быстрое образование котла в Красноармейске (Покровске) могло помешать генералам ВСУ и советникам НАТО покинуть город, заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с aif.ru. По его словам, аналогичная ситуация сложилась под Купянском.

Я думаю, что мы замкнули котлы достаточно очень быстро. Вполне возможно, что некоторые высокопоставленные чины, наемники и генералы могли в Красноармейске остаться. Из Купянска, думаю, мы никого не выпустили, все они там, — пояснил Матвийчук.

По его словам, бойцы ВСУ могут самостоятельно ликвидировать офицеров Североатлантического альянса. Это необходимо, чтобы скрыть присутствие высокопоставленных наемников на фронте, добавил обозреватель.

Ранее военный обозреватель Владислав Шурыгин сообщил, что российские войска уничтожили элитный вертолетный десант ВСУ в Красноармейске. Также, по его словам, ликвидирован американский вертолет, на котором они прибыли. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали. По предварительной информации, украинский спецназ ГУР мог высадиться на северо-западной окраине Красноармейска, чтобы стабилизировать ситуацию в городе.

Красноармейск
НАТО
ВСУ
Анатолий Матвийчук
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, что делают ВСУ со своими солдатами с русской речью
В США заявили о подготовке Зеленского к выборам
Стало известно, сколько задолжала Москва государству
Волочкова и Рома Желудь слились в страстном поцелуе
Рэпер ASAP Rocky намекнул на тайную свадьбу с Рианной
IT-эксперт объяснил, почему опасно использовать неродную зарядку
В поведении Трампа заметили странность после испытаний аппарата «Посейдон»
Полиция изъяла самодельный револьвер из 90-х у петербургского пенсионера
Белый дом ввел новые ограничения для аккредитованных журналистов
Интерпол задержал бизнесмена из Балтии в Петербурге
Экс-жена Диброва вышла на связь после новостей о фамилии
Открытый гроб, слезы жены, дети: как прошло прощание с Романом Поповым
Принц Гарри косвенно дал понять свое недовольство Меган Маркл
Отец Илона Маска сказал, кто мог сорвать встречу Путина и Трампа
Россияне сдали рекордную тысячу тонн мелочи
Шейк снялась топлес в образе порнозвезды
Россия выступила против создания азиатского аналога НАТО
Стало известно последнее пристанище Андрея Гриневича
Лолита раскрыла, как из-за скандала с Цекало предстала голой перед полицией
Погода в Москве в воскресенье, 2 ноября: ждать сильные ветра и ливни
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.