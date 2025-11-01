«Замкнули котлы»: Матвийчук об офицерах НАТО в Красноармейске Матвийчук: в окружение под Красноармейском могли попасть офицеры НАТО

Быстрое образование котла в Красноармейске (Покровске) могло помешать генералам ВСУ и советникам НАТО покинуть город, заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с aif.ru. По его словам, аналогичная ситуация сложилась под Купянском.

Я думаю, что мы замкнули котлы достаточно очень быстро. Вполне возможно, что некоторые высокопоставленные чины, наемники и генералы могли в Красноармейске остаться. Из Купянска, думаю, мы никого не выпустили, все они там, — пояснил Матвийчук.

По его словам, бойцы ВСУ могут самостоятельно ликвидировать офицеров Североатлантического альянса. Это необходимо, чтобы скрыть присутствие высокопоставленных наемников на фронте, добавил обозреватель.

Ранее военный обозреватель Владислав Шурыгин сообщил, что российские войска уничтожили элитный вертолетный десант ВСУ в Красноармейске. Также, по его словам, ликвидирован американский вертолет, на котором они прибыли. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали. По предварительной информации, украинский спецназ ГУР мог высадиться на северо-западной окраине Красноармейска, чтобы стабилизировать ситуацию в городе.