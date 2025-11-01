Несколько населенных пунктов в Сумской области остались без электричества после удара ВС России по критической инфраструктуре, сообщает канал «Общественное». В издании отметили, что сейчас украинская сторона ведет ремонтные работы.

Сегодня в Николаевской поселковой общине Сумской области российская армия ударила по объекту критической инфраструктуры. Некоторые населенные пункты без электроснабжения. Ремонтные работы продолжаются, — уточнили журналисты.

До этого стало известно, что в районе Константиновки на Сумском направлении ВСУ предприняли попытку контратаки, которая закончилась неудачей. В результате штурмовая группа украинской армии была уничтожена.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на Харьковском направлении часть украинских военных прекратили сопротивление и сдались в плен после прочтения листовок ВС РФ. Это произошло в районе поселка Тихое Харьковской области, где подразделения 136-й бригады группировки «Север» провели успешную операцию по освобождению населенного пункта. Отмечается, что российские подразделения во время проведения операции действовали стремительно и застигли противника врасплох.