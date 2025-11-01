Наступление ВС РФ на Покровск 1 ноября: гибель спецназовцев, тупость ВСУ

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию на Покровском направлении в ДНР. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 1 ноября 2025 года, что сейчас происходит у Покровска, Мирнограда, Успеновки, Богдановки, Удачного, Котлино, Славянска, Краматорска, Константиновки?

Бои и события на Покровском направлении в субботу, 1 ноября: обстановка на фронте сегодня

«Командование ВСУ (после перегруппировки), как и обещало вчера, начало действия по деблокаде своего гарнизона в Покровске и Мирнограде. Причем они при этом проявили креатив (высадку спецназа ГУР с вертолетов на северо-западную окраину города). У нас почему-то это начали высмеивать. Но ведь у них же получилось практически без потерь зайти на окраины при этом? Да, потом противника уже в городе разматывали дронами, но факт высадки без потерь с вертолета боевого отделения сам по себе наводит на определенные мысли», — отметил военный блогер Юрий Подоляка.

Также он рассказал, что ВСУ, помимо высадки с вертолета, пытались зайти на северо-западные окраины Покровска из Гришино на технике, атаки были отбиты.

«Тем не менее, по состоянию на вчерашний вечер (более поздней информации пока точной нет), наши части пытались выбить десант ВСУ с промки, в которой тот закрепился (но его ночью точно оттуда выкуривали — может, и выкурили). В остальном идет постепенное занятие Покровска и попытки продвинуться в Мирнограде. В первом случае наши части все больше и больше заходят в северных частях города (одноэтажной застройке) и там закрепляются. Во втором — идет тяжело. В целом ситуация для ВСУ здесь продолжает ухудшаться», — добавил Подоляка.

Оператор БПЛА Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Фронтовая птичка» передает, что до образования полного котла между Покровском и Мирноградом осталось несколько километров.

«Счет идет на часы. Когда это произойдет, то тысячная группировка ВСУ, в составе которой 25 овдбр, 79 одшбр, 82 одшбр и ряд других подразделений, окажутся в полнейшем окружении. У них останется два варианта — ликвидация либо плен. На помощь боевикам Зеленский и Сырский бросили спецназ ГУР Украины, который и должен попытаться прорваться к окруженным боевикам и создать им коридор для выхода. Как отмечают наши бойцы, ГУРовцев уже поджаривают наши БПЛА, и они от них прячутся. Обращаю внимание, что кроме штурмовых групп на северных рубежах Покровска уже закрепляются наши операторы БПЛА. Это очень важно, поскольку именно операторы БПЛА позволяют нашим штурмовикам двигаться дальше, расчищая перед ними пространство», — добавил автор канала.

Военкор Александр Коц рассказал о гибели украинских спецназовцев в Покровске из-за «тупости командования ВСУ».

«Вот почему Буданов отсутствовал вчера на исторической встрече с Зеленским, где было объявлено об „уничтожении“ „Орешника“. Он готовил операцию, по дерзости с которой не только лишь все могут сравниться. Мало кто может, как говаривал мастер украинской словесности Кличко. Вместо западных журналистов Зеля решил отправить в Покровск группу спецназа ГУР. Да не просто так, а как в кино. Ночью, на американском вертолете. Высадились на северо-западе города и разбежались, беспримерно заняв одну хату и одну АЗС. Об этом говорят сухие кадры кинохроники, снятые русскими дроноводами, с изумлением наблюдавшими за массовым суицидом с ночных „птичек“. Уничтожать ГУРовцев летели наперегонки наши лучшие операторы. Жаль, ГУРовцев хватило не на всех. Операция „никакого окружения нет, мы бодры, веселы и вот наш флаг у стелы Покровска“ не задалась. Кстати, нечто подобное с таким же бесславным результатом противник пытался провернуть на Белгородчине во время попытки вторжения прошлого года. Тогда, правда, аппетиты были поменьше — приграничная деревня Козинка. Тогда еще и вертолет потеряли. Кушайте дальше, не обляпайтесь», — добавил он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

