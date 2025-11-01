Мясные штурмы, психи на передовой, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 1 ноября

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. В ночь на 1 ноября над РФ сбили около 100 беспилотников. Командование ВСУ набирает в ряды армии психически нездоровых людей. ФСБ задержала россиянина, который хотел перейти на сторону Украины. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на российские регионы — в материале NEWS.ru.

ПВО уничтожила 98 украинских беспилотников над регионами России

Вечером 31 октября российские системы противовоздушной обороны сбили над тремя регионами страны 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Основную часть дронов ликвидировали над Белгородской областью — 34. Еще по два БПЛА уничтожили над Воронежской областью и Республикой Крым, уточнили в военном ведомстве.

В ночь на 1 ноября силы ПВО нейтрализовали над 10 регионами России 98 беспилотников, добавили в Минобороны.

По информации ведомства, больше всего БПЛА было сбито над Белгородской областью — 45. Над Самарской — уничтожили 12 БПЛА, над Московским регионом — 11, в том числе шесть, летевших на Москву. По 10 дронов сбили над Воронежской и Ростовской областями, четыре — над Тульской, по два — над Липецкой и Рязанской, по одному — над Курской и Калужской, рассказали в Минобороны.

«Пострадавших нет. Повреждений инфраструктуры не зафиксировано. <…> Обнаружены элементы БПЛА, ведется работа оперативных служб. В связи с этим движение транспортных средств <…> ограничено, организованы пути объезда», — написал в своем Telegram-канале губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Прошедшей ночью три российских аэропорта вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, такие меры приняли в Пензе, Самаре и Саратове.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — заявил Кореняко.

В Приморском крае ввели официальный запрет на публикацию кадров с последствиями атак БПЛА, заявили в пресс-службе регионального правительства.

ВС Украины Фото: Социальные сети

« Речь идет о любых деталях атак БПЛА: месте падения, траектории полета, последствиях удара, а также о расположении наших военных объектов и систем ПВО», — говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что публикация этой информации помогает ВСУ корректировать новые удары и генерировать фейковые новости. Штрафы за нарушение запрета будут введены в ближайшее время.

В Белгородской области ВСУ обстреляли вышки сотовой связи и другие объекты

За прошедшие сутки Белгородская область подверглась шести обстрелам ВСУ. По области было выпущено 29 боеприпасов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Много обстрелов в приграничье, много повреждений инфраструктуры, в первую очередь вышек сотовой связи. <…> Стараемся исправлять ситуацию, но обстановка продолжает оставаться сложной, и не всегда удается быстро восстановить», — написал он в своем Telegram-канале.

Гладков добавил, что в ночь на 1 ноября регион атаковали 126 украинских беспилотников. О пострадавших в результате налета пока не сообщается. Были зафиксированы повреждения нескольких частных домов, автомобилей, сельхозпредприятий, а также линии электропередачи.

Минобороны не комментировало информацию Гладкова об атаках противника на Белгородскую область.

Командование ВСУ уничтожает собственных солдат

Командование Вооруженных сил Украины отправляет своих солдат на мясные штурмы, сообщили в силовых структурах РФ. По словам источника, в частности, это происходит в Сумской области.

«На Сумском направлении командование ВСУ в мясных штурмах практически полностью сточило подразделения 71-й отдельной егерской бригады и 225-го отдельного штурмового полка», — отметил он.

Источник сообщил, что доукомплектование штурмовых групп происходит за счет личного состава 68-го отдельного стрелкового батальона.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Генштаб Украины набирает в войска психически нездоровых людей

Генштаб Украины усиливает военную группировку в Красноармейске (Покровске) за счет психически нездоровых людей, заявил военный эксперт Виталий Киселев. По его словам, в город перебрасывают алкоголиков и наркоманов и всех, кого смогли собрать.

«В Красноармейск отправляют реальный сброд <…>. Их туда просто гонят толпами. Они даже не понимают, где находятся и что им делать. Такое ощущение, что на Украине нужно просто утилизировать лишних людей», — сказал Киселев.

В Коми задержали россиянина, который хотел вступить в ВСУ

Сотрудники Федеральной службы безопасности сняли с поезда жителя Республики Коми, который собирался вступить в ряды ВСУ. По предварительной информации, состав направлялся в Белгородскую область, где мужчина планировал перейти на территорию Украины.

«Пресечена противоправная деятельность жителя города Печоры, подозреваемого в государственной измене», — сообщили в пресс-службе ФСБ.

Следствие установило, что мужчина решил вступить в запрещенную в России украинскую военизированную организацию. Он отправил персональные сведения через мессенджер Telegram куратору, после чего выполнил тестовое задание. Россиянину предложили сфотографировать и снять на видео стратегический объект в Печоре.

