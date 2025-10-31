Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 10:06

ФСБ сняла с поезда россиянина-диверсанта, который хотел пополнить ряды ВСУ

ФСБ задержала жителя Коми, который хотел примкнуть к ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная служба безопасности сняла с поезда жителя Республики Коми, который собирался вступить в ВСУ, передает ТАСС. По предварительной информации, состав направлялся в Белгородскую область, где планировался переход на территорию Украины. Мужчину, подозреваемого в госизмене, задержали.

Пресечена противоправная деятельность жителя г. Печоры, подозреваемого в государственной измене, — сообщили агентству.

Следствие установило, что россиянин решил вступить в запрещенную в России украинскую военизированную организацию. Через Telegram он отправил свои персональные сведения так называемому куратору, а после выполнил тестовое задание. Мужчине предложили сделать фотографии и видео стратегического объекта в городе Печоре.

Ранее жителю Владивостока назначили 15 лет колонии строгого режима за шпионаж в интересах Украины. По версии следствия, в феврале 2024 года он по поручению украинской разведки собирал секретные сведения о воинской части, фиксировал объекты Тихоокеанского флота и использовал карты для уточнения данных.

ВСУ
госизмены
диверсанты
ФСБ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме рассказали, как изменятся кредиты в 2026-2028 годах
Стоматолог назвал лучшие продукты для здоровья зубов
Гоблин не смог исправить бредовую статью о себе в «Википедии»
Шнуров предложил изменить подход к системе образования
Уборщица выиграла суд за внушительное наследство знаменитого бизнесмена
В Финляндии раскрыли способ Трампа привлечь внимание Путина
«Крайняя усталость»: Макрону предсказали падение рекордно низкого рейтинга
Политолог рассказал, когда США смогут возобновить ядерные испытания
Ужин в итальянском ресторане Петербурга едва не привел к выкидышу
На Западе раскрыли, в каком случае Зеленский сразу вылетит в Москву
Более 15 пассажиров оказались в больнице после экстренной посадки самолета
Как пережить расставание с любимым человеком: возвращаем душевный покой
Большинство россиян не будут отмечать Хеллоуин
Шойгу поставил точку в вопросе силового давления на Россию
Подруга Усольцевой сделала шокирующее признание
ЕС оказался на вторых ролях из-за «потепления в отношениях» Китая и США
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме, угрожающей школьникам
Американец похитил королеву красоты и расправился с ней
В Китае восхитились двумя «контратаками» Путина против Запада
Ангарский маньяк предстанет перед судом по делу о двойном убийстве
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели
Общество

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.