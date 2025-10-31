ФСБ сняла с поезда россиянина-диверсанта, который хотел пополнить ряды ВСУ ФСБ задержала жителя Коми, который хотел примкнуть к ВСУ

Федеральная служба безопасности сняла с поезда жителя Республики Коми, который собирался вступить в ВСУ, передает ТАСС. По предварительной информации, состав направлялся в Белгородскую область, где планировался переход на территорию Украины. Мужчину, подозреваемого в госизмене, задержали.

Пресечена противоправная деятельность жителя г. Печоры, подозреваемого в государственной измене, — сообщили агентству.

Следствие установило, что россиянин решил вступить в запрещенную в России украинскую военизированную организацию. Через Telegram он отправил свои персональные сведения так называемому куратору, а после выполнил тестовое задание. Мужчине предложили сделать фотографии и видео стратегического объекта в городе Печоре.

Ранее жителю Владивостока назначили 15 лет колонии строгого режима за шпионаж в интересах Украины. По версии следствия, в феврале 2024 года он по поручению украинской разведки собирал секретные сведения о воинской части, фиксировал объекты Тихоокеанского флота и использовал карты для уточнения данных.