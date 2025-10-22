Минус 2 млн солдат ВСУ: Украина на грани вымирания, почему молчит Зеленский

Число погибших военнослужащих ВСУ приблизилось к 2 млн, что поставило Украину на грань демографической катастрофы. Статистику подтверждают новые данные, полученные хакерами из базы Генштаба ВСУ. Эти цифры соотносятся с ранее публикуемыми подсчетами британского журналиста Уоррена Торнтона. Почему Киев предпочитает скрывать масштаб потерь? Ускорит ли демографический крах конец нынешней власти Украины? Безгранично ли терпение граждан страны, читайте в материале NEWS.ru.

На чем основаны подсчеты потерь в ВСУ

Цифры, свидетельствующие о надвигающейся на Украину демографической катастрофе, привел командир спецназа «Ахмат» и замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Он заявил, что число погибших и пропавших без вести солдат Вооруженных сил Украины приближается к 2 млн. Эта оценка основывается на недавно опубликованных данных из взломанной хакерами KillNet базы Генштаба ВСУ и личных расчетах генерала.

«Хакеры вытащили списки погибших [и пропавших без вести] бойцов ВСУ. <…> Еще на начало лета эта цифра — и то это указанные, занесенные в базу — была более 1,7 млн человек. <…> Очень большое количество людей вообще еще не внесено в эти базы», — сообщил Алаудинов.

По его словам, после формирования списка погибло значительное количество украинских военнослужащих, что приближает итоговые потери к 2 млн человек. Генерал подчеркнул, что речь идет именно о погибших и пропавших без вести, а не о безвозвратных потерях в целом.

Что известно в Британии о потерях украинских военнослужащих

В начале августа журналист Уоррен Торнтон в социальной сети X сообщил, что общее число погибших военнослужащих ВСУ за время конфликта с Россией приближается к двум миллионам человек.

Журналист привлек внимание к колоссальным ежедневным потерям. В качестве примера он привел ситуацию в ЛНР за июль, когда, по его данным, украинская сторона теряла сотни человек ежесуточно.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

«1,8 миллиона человек погибли, сражаясь за НАТО и Америку на территории Украины, то есть в среднем 1638 погибших в день. <…> Только в Луганской Народной Республике потери Украины за июль составили 19 877 человек личного состава. Это 641 солдат в день», — написал журналист.

Торнтон жестко оценил происходящее, назвав это «натовско-американским геноцидом» украинцев. Он также подчеркнул, что западные страны целенаправленно скрывают истинные масштабы трагедии от мировой общественности.

Что думают в Киеве об официальной статистике потерь

Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход перешла на ненормативную лексику, комментируя высказывания президента Украины Владимира Зеленского о потерях ВСУ. Она посоветовала главе государства требовать от подчиненных достоверную информацию.

«Советую Зеленскому перестать слушать [некомпетентных людей] и требовать, чтобы ему давали достоверные данные. Более того, лучше не озвучивать людям цифры, чем озвучивать этот бред», — заявила Скороход.

Так депутат отреагировала на заявление Зеленского, что ВСУ потеряли в ходе боевых действий 45,1 тысячи убитыми, а число раненых бойцов достигло около 390 тысяч.

Военнослужащий ВСУ Фото: Dmytro Smolienko/Global Look Press

Какие резервы для пополнения ВСУ еще остались на Украине

Нет сомнений в том, что число невосполнимых потерь в ВСУ приближается к двум миллионам, подтвердил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«К слову, официально признанное Зеленским количество погибших — 45 тысяч человек, и эта откровенная ложь, конечно, не выдерживает никакой критики, — сказал парламентарий NEWS.ru. — С другой стороны, не следует забывать, что Украина — большая страна, которая когда-то была крупнейшей в Европе. И, по последним западным исследованиям, только мужчин призывного возраста — от 25 до 60 лет, там осталось еще 11,1 миллиона. Можно позволить себе в таком же режиме существовать еще весьма длительное время. Естественно, украинской демографии нанесен серьезнейший ущерб, но нынешнее руководство страны это ничуть не волнует. Решили ведь воевать до последнего украинца, а они еще не закончились».

Какие еще есть основания говорить о демографической катастрофе на Украине

Ситуация для Украины в демографическом смысле выглядит безвозвратной, считает политолог Михаил Павлив, в первую очередь потому, что женщины репродуктивного возраста массово выехали и продолжают выезжать.

«Что же касается темы с запретом абортов в Ивано-Франковске, то, вероятно, это исходит от правоконсервативных, националистически настроенных политиков, — сообщил эксперт NEWS.ru. — Подобные заявления, обусловленные демографической катастрофой, когда страна уже не восстановится в этом смысле, не являются чем-то уникальным. Однако называть это геноцидом нельзя, так как у этого термина есть конкретное юридическое и политологическое определение».

Насколько хватит терпения украинского народа

Уровень агрессии внутри украинского общества огромен, отметил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. Люди начинают понимать: кому нужна эта война, для чего она ведется, кто на ней зарабатывает и почему она не заканчивается.

«Чем очевиднее это становится, тем больше вероятность, что фокус внимания сместится на центральные органы власти. Украина — страна трех Майданов. Это уже отработанный механизм, ничего сложного для украинцев в этом нет. Это своего рода традиция: раз в 10 лет там происходят какие-то Майданы, революции, — напомнил экс-парламентарий NEWS.ru. — Если конфликт будет урегулирован политически, активная фаза, скорее всего, закончится до Рождества. Затем запустятся политические процессы, и тогда можно будет дать прогноз, кто и как сможет консолидировать общество и перенаправить его против Зеленского и его банды, узурпировавшей Украину».

Читайте также:

«Бегут, бросая раненых»: бойцы ВС РФ назвали самых трусливых наемников ВСУ

«Ругался, скинул карты со стола»: как Трамп указал Зеленскому его место

Взятки, фейки, расизм: как фрик Борис Джонсон стал премьером Великобритании