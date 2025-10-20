«Ругался, скинул карты со стола»: как Трамп указал Зеленскому его место

На прошедших 17 октября в Вашингтоне переговорах президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского американский лидер потребовал от Киева отдать Донбасс России, сообщают западные СМИ. Что известно об их встрече, почему визит Зеленского оказался провальным и чего ждать от будущего российско-американского саммита, читайте в материале NEWS.ru.

Что известно о встрече Трампа и Зеленского

В ходе встречи в Вашингтоне 17 октября Трамп потребовал от Зеленского согласиться с условиями, которые выдвинула Россия, сообщила британская газета The Financial Times. По ее данным, американский лидер предупредил украинского коллегу, что в случае отказа его страна может оказаться уничтоженной.

«Дональд Трамп на напряженной встрече в Белом доме в пятницу призвал Владимира Зеленского принять условия России по прекращению войны», — отмечает издание.

По информации журналистов, встреча президентов США и Украины в Белом доме переросла в «перепалку». Трамп будто бы в ходе беседы неоднократно начинал ругаться и скинул со стола разложенные карты боевых действий.

Кроме того, глава Белого дома охарактеризовал ситуацию как критическую для Украины. Однако Зеленскому удалось добиться определенного прогресса, убедив его поддержать идею о заморозке текущей линии фронта.

В свою очередь, The Washington Post сообщила, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф требовал от Зеленского согласиться с предложением Путина и отказаться от ДНР. По данным издания, представитель Белого дома подчеркнул, что регион в большинстве своем русскоязычный.

Зеленский в беседе с журналистами подтвердил, что Уиткофф призывал его к выводу войск из Донбасса ради завершения конфликта.

Что Трамп услышал от Путина

Трамп изменил свою позицию по Украине после телефонного разговора с Путиным, передает издание Politico со ссылкой на осведомленный источник. По его сведениям, американский лидер вместо передачи Украине крылатых ракет «Томагавк», ради которых Зеленский приехал в Вашингтон, стал настаивать на территориальных уступках со стороны Киева ради завершения конфликта.

В ходе разговора Путин мог обозначить американскому коллеге все риски эскалации, в том числе в плане поставок «Томагавков», сказал NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян.

«Также российский лидер перечислил масштабные плюсы стабилизации двусторонних отношений, куда входят некие компромиссные российско-американские договоренности по Ближнему Востоку и по Восточной Азии. В общем, много чего интересного, как минимум того, что можно обсудить, а как максимум — договориться. Трампу тоже не нужна эскалация: американский президент рассматривает конфликт на Украине как унаследованный им от администрации Байдена. Он не хочет, чтобы это превратилось из войны Байдена в войну Трампа. Путин предложил ему вариант выхода из этой ситуации», — пояснил политолог.

Стало известно также, что Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом потребовал, чтобы Киев полностью отказался от ДНР.

Чего стоит ждать от саммита в Будапеште

Саммит в Будапеште, который Трамп анонсировал по окончании телефонного разговора с Путиным, возможно, и не состоится, отметил Мирзаян. Он напомнил, что пока имеются только предварительные договоренности на этот счет и надо дождаться итогов переговоров главы МИД России Сергея Лаврова и его американского коллеги Марко Рубио, которые намечены на эту неделю.

«Их задача — сформулировать базовые пункты повестки дня, которые Трамп и Путин будут обсуждать в Будапеште. Если они найдут взаимопонимание в этом вопросе друг с другом, то саммит состоится. Если нет, во встрече не будет смысла. Зачем проводить саммит, который обернется скандалом, — отметил эксперт. — А это произойдет, если мы не достигнем каких-то серьезных компромиссов или, по крайней мере, взаимопонимания, которое будет отражено в совместной декларации. И невозможно сказать, насколько успешен будет саммит в Будапеште, в том числе в деле прекращения конфликта».

Маловероятно, что личная встреча Путина и Трампа станет катализатором для скорого мира на «наших условиях», сказал NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, причина в том, что нынешние условия несовместимы с существующим устройством Украины как «антирусской террористической организации».

«Сама концепция Украины будет активно препятствовать любым мирным инициативам, которые не соответствуют этой идеологии. Те, кто способствовал этой трансформации, будут всячески поддерживать сохранение текущего положения дел. Зеленский, скорее всего, продолжит свою прежнюю линию и не оставит попыток воевать. Будут мобилизованы все доступные ресурсы и люди. Акцент сместится с США на европейские страны НАТО, так как других вариантов у Украины не останется», — пояснил парламентарий.

