Паника Зеленского, саммит в Будапеште: главные итоги беседы Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 16 октября провели телефонный разговор, по итогам которого было объявлено о подготовке их встречи в Будапеште. Лидеры также обсудили возможную передачу американских ракет Tomahawk Украине — республиканец неожиданно заявил, что Вашингтону не следует истощать свои запасы ради Киева. Что еще обсуждали главы государств и как их договоренности отразятся на ходе украинского конфликта — в материале NEWS.ru.

Что обсуждали Путин и Трамп

Беседа Путина и Трампа, состоявшаяся 16 октября, стала восьмым по счету и самым продолжительным телефонным разговором лидеров России и США — она продлилась около 2,5 часов. По итогам переговоров Трамп провел пресс-конференцию, где сделал неожиданное заявление о передаче Украине ракет Tomahawk.

«Мы не можем истощать запасы нашей страны. Так что, знаете, они очень важны, они очень мощные, точные и хорошие, но они нам тоже нужны. Так что я не знаю, что мы можем с этим поделать», — указал республиканец.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что возможные поставки «Томагавков» Киеву стали одной из тем беседы. По его словам, российский лидер донес до главы США, что передача таких вооружений Киеву будет иметь крайне негативные последствия.

«Путин повторил свой тезис, что Tomahawk не изменят ситуацию на поле боя, но ущерб отношениям между нашими странами это все нанесет существенный», — рассказал Ушаков.

В ответ Трамп пообещал учесть позицию Путина во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 17 октября.

Политолог-американист Борис Межуев в беседе с NEWS.ru предположил, что изменение риторики Трампа по «Томагавкам» для Украины может быть связано с получением информации «по закрытым источникам» о реальных последствиях передачи ракет.

«Думаю, эта информация была ему доведена по линии разведки или каких-то доверенных лиц. И Трамп осознал, что в случае передачи „Томагавков“ мы получим большую войну в Европе. А может быть, даже и что-то еще страшнее, причем не только в Европе. Например, на Ближнем Востоке, где у США много интересов», — пояснил эксперт.

Где и когда встретятся Путин и Трамп

В целом Трамп высоко оценил телефонную беседу с Путиным. Он заявил, что пока в планах у Вашингтона нет усиления санкций против России, и подчеркнул, что «хочет добиться мира».

Главным же заявлением Трампа после переговоров стали слова о подготовке очередной личной встречи с Путиным. По словам республиканца, он планирует увидеться с президентом России в Будапеште в ближайшие две недели.

«Мы проведем встречу в Венгрии, [ее] примет [премьер-министр страны] Виктор Орбан», — продолжил Трамп.

Предварять личные переговоры двух лидеров будет саммит глав внешнеполитических ведомств России и США — Сергея Лаврова и Марко Рубио. Орбан подтвердил готовность принять Трампа и Путина в Будапеште. Он сообщил, что подготовка к переговорам уже началась.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян в беседе с NEWS.ru заметил, что у идеи провести встречу лидеров России и США в столице Венгрии есть сразу несколько преимуществ.

«Венгрия является дружественной нам страной, а ее лидер Орбан — одновременно союзник Трампа и один из наиболее адекватных европейских политиков. Проведение переговоров по Украине в Будапеште имеет символическое значение, напоминая о Будапештском меморандуме 1990-х годов. Это может вызвать сильную реакцию со стороны Киева. Венгрия входит в Евросоюз, который в целом против таких переговоров и ввел санкции против России», — заметил он.

Как Украина попытается помешать переговорам

Телефонный разговор Путина и Трампа оказался неприятной неожиданностью для делегации Украины, прибывшей на переговоры в Вашингтон. По данным Newsweek, известие о готовящейся встрече двух президентов вызвало серьезное беспокойство и растерянность в окружении Зеленского.

Мирзаян не исключил, что украинские власти попытаются помешать проведению саммита в Будапеште. Он напомнил, что в процессе организации встречи Путина и Трампа главной проблемой станет обеспечение безопасности — самолету президента РФ потребуется пролететь над странами-членами НАТО или вблизи них. Украина может подтянуть системы ПВО к своим западным границам — в этом случае Венгрия окажется в зоне поражения. Киевский режим, вероятно, с большой охотой нарушит венгерский суверенитет, чтобы атаковать самолет с главой России, считает аналитик.

По мнению Мирзаяна, дальнейшее развитие событий во многом будет зависеть от итогов встречи Трампа с Зеленским. При этом республиканец уже начал активную подготовку к переговорам с Путиным, и его заявление о «Томагавках» — тому подтверждение, убежден эксперт.

«Трамп — великий торгаш, который балансирует и пытается выторговать для себя максимально выгодные условия. Необходимо абстрагироваться от эмоций и рассматривать действия Трампа как часть бизнес-процесса и ведения переговоров. Его основная цель — раскачать оппонента, используя принципы блефа, в чем он является мастером. Саммит в Будапеште нужен Трампу для того, чтобы обсудить с Владимиром Путиным, возможно, Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, ратификацию договоренностей в Анкоридже, которые Трамп не сумел выполнить, потому что не сумел заставить европейцев их принять», — резюмировал политолог.

