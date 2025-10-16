Трамп раскрыл подробности о новом разговоре с Путиным Трамп подтвердил, что говорит по телефону с Путиным

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что проводит телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным в четверг, 16 октября. По его словам, беседа будет длительной, об ее итогах он сообщит позднее.

Я сейчас разговариваю с президентом Путиным. Разговор продолжается, он длительный, и я, как и президент Путин, доложу о его содержании по его завершении, — написал Трамп.

Изначально о планирующемся разговоре сообщил американский портал Axios со ссылкой на информированный источник. По его информации, основная тема беседы — урегулирование украинского конфликта. Отмечается, что на следующий день Трамп планирует принять в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского.

До этого Зеленский призвал международное сообщество усилить давление на Россию. По его мнению, продолжительность конфликта напрямую зависит от силы США и Евросоюза. Политик считает, что на Москву необходимо оказывать не только санкционное давление, но также некое «дальнобойное» воздействие.