Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 18:29

Трамп раскрыл подробности о новом разговоре с Путиным

Трамп подтвердил, что говорит по телефону с Путиным

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что проводит телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным в четверг, 16 октября. По его словам, беседа будет длительной, об ее итогах он сообщит позднее.

Я сейчас разговариваю с президентом Путиным. Разговор продолжается, он длительный, и я, как и президент Путин, доложу о его содержании по его завершении, — написал Трамп.

Изначально о планирующемся разговоре сообщил американский портал Axios со ссылкой на информированный источник. По его информации, основная тема беседы — урегулирование украинского конфликта. Отмечается, что на следующий день Трамп планирует принять в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского.

До этого Зеленский призвал международное сообщество усилить давление на Россию. По его мнению, продолжительность конфликта напрямую зависит от силы США и Евросоюза. Политик считает, что на Москву необходимо оказывать не только санкционное давление, но также некое «дальнобойное» воздействие.

Дональд Трамп
Владимир Путин
переговоры
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Я дед»: Маликов раскрыл отношение к мату в песнях
Стало известно, пострадала ли Запорожская АЭС от отключения электроэнергии
Россия встревожена действиями Запада против химической отрасли
В секторе Газа назвали количество переданных Израилем тел палестинцев
Россия и Узбекистан ищут месторождения трудноизвлекаемых запасов нефти
Жива или продали на органы? Что с моделью, попавшей в рабство в Мьянме
Разговор Путина и Трампа подтвердили в Кремле
Каллас допустила новый выпад против России
Сын пропавших в тайге Усольцевых рассказал, где может укрываться семья
Не боится морозов и снежных бурь: цветок для ленивых! Посадите в октябре — весной сад в абрикосовых горошинах
День рождения в бомбоубежище и резкое похудение: как живет Алина Ланина
В Запорожской области внезапно пропало электричество
Скончался известный актер из «Великолепного века»
Назван новый возможный замминистра обороны России
Россия и Таджикистан продолжают обсуждать разработку месторождений
«Экстремальные обороты»: озвучены перспективы торговой войны США и Китая
Маликов впервые прокомментировал номинацию Валерии на «Грэмми»
Украину обвинили в продолжении использования запрещенного оружия
Названо условие, при котором семья Усольцевых могла тайно покинуть Россию
Севиль отреагировала на успех Валерии
Дальше
Самое популярное
Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще
Общество

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.