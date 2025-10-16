Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 14:41

Зеленский обратился к миру с призывом о давлении на Россию

Зеленский заявил о необходимости усиления давления на Москву

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

Глава Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество усилить давление на Россию, заявив об этом в своем Telegram-канале. По мнению украинского президента, продолжительность противостояния якобы напрямую зависит от силы США и Евросоюза.

Глава государства считает, что на Москву необходимо оказывать в том числе и санкционное давление. Также Зеленский заявил о некоем «дальнобойном» воздействии на Россию.

Ранее американское издание The American Conservative сообщило о возможности влияния президента США Дональда Трампа на позицию Зеленского в мирном урегулировании. Согласно публикации, глава Белого дома способен склонить украинского президента к компромиссу с Россией в ходе личной встречи, используя методы дипломатического давления.

Кроме того, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров предупредил о риске социального взрыва на Украине в случае провала переговоров Зеленского с Трампом. По его словам, ключевой задачей украинского главы на встрече 17 октября является достижение договоренностей о защите энергетической инфраструктуры от ударов российских вооруженных сил.

Владимир Зеленский
Украина
Россия
давление
