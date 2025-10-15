На Западе раскрыли, кто может принудить Зеленского к миру

На Западе раскрыли, кто может принудить Зеленского к миру TAC: Трамп может оказать давление на Зеленского для уступок

Американский лидер Дональд Трамп может заставить президента Украины Владимира Зеленского пойти на уступки в мирном урегулировании, сообщает The American Conservative. Согласно публикации, глава США должен использовать личную встречу для оказания давления на украинского коллегу с целью достижения компромисса с Россией.

С этой целью Трамп должен сыграть роль плохого парня, как он поступил в начале этого года, заставив Зеленского занять уступчивую переговорную позицию, — говорится в материале.

Ранее научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин заявил, что президент США уже принял решение о поставке Украине ракет Tomahawk. По его словам, предстоящая встреча американского лидера с Зеленским свидетельствует о наличии договоренностей между сторонами.

Кроме того, журналисты Financial Times сообщили, что Трамп подтвердил планы проведения встречи с президентом Украины. Детали предстоящих переговоров пока остаются без официальных разъяснений.