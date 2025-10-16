Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 17:23

В США узнали о планах Путина поговорить с Трампом до встречи с Зеленским

Axios: Путин поговорит с Трампом до его встречи с Зеленским

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин проведет беседу с американским коллегой Дональдом Трампом до того, как хозяин Белого дома встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает американский портал Axios со ссылкой на осведомленный источник. По его информации, разговор состоится в четверг, 16 октября. Он будет посвящен урегулированию конфликта на Украине.

Осведомленный источник сообщил Axios, что президент Трамп в четверг проведет телефонный разговор с президентом России Путиным, — говорится в публикации.

Ранее Зеленский призвал международное сообщество усилить давление на Россию. По его мнению, продолжительность конфликта напрямую зависит от силы США и Евросоюза. Политик считает, что на Москву необходимо оказывать не только санкционное давление, но также некое «дальнобойное» воздействие.

До этого Трамп объявил о намерении рассмотреть вопрос о предоставлении Украине дальнобойных вооружений. По его словам, решение будет принято в будущем после соответствующего анализа всех обстоятельств.

Россия
Владимир Путин
США
Дональд Трамп
Украина
Владимир Зеленский
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На прощании с бывшим премьером Кении началась стрельба
В Госдуме высказались о сборе денег на подарки коллегам
В России не исключили попыток сорвать визит экспертов ОЗХО
В администрации Калининграда заметили МВД и ФСБ
Второе блюдо из СССР: готовим тефтели с рисом в томатном соусе
Скончалась вдова звезды «Ворониных»
Смерть Лермонтова, месть Бэмби и «Кибердеревня»: новинки кино 16—22 октября
В Германии Мерцу выдвинули требование после обвинений в адрес России
CAS впервые признал дискриминацией отстранение российских спортсменов
Военный летчик спрогнозировал, заменит ли ИИ пилотов
Девушка исполняла песни иноагента и теперь услышала свой приговор
Автоюрист рассказал, почему у пьяных водителей не нужно забирать авто
Лукашенко шуткой раскрыл причину проблем с очередями на заправки
Путин раскрыл, кто разрушает энергетическую архитектуру мира
В США узнали о планах Путина поговорить с Трампом до встречи с Зеленским
Путин сделал важное заявление о тарифах на электричество
Огненная метель и дубак до -30? Погода в Москве в начале декабря: чего ждать
В ЕС назвали срок экспроприации замороженных активов России
Стало известно о первых поставках оружия Украине в рамках PURL
Россиянкам рассказали, при каких симптомах нужно обратиться к онкологу
Дальше
Самое популярное
Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно
Общество

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.