В США узнали о планах Путина поговорить с Трампом до встречи с Зеленским

Президент России Владимир Путин проведет беседу с американским коллегой Дональдом Трампом до того, как хозяин Белого дома встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает американский портал Axios со ссылкой на осведомленный источник. По его информации, разговор состоится в четверг, 16 октября. Он будет посвящен урегулированию конфликта на Украине.

Осведомленный источник сообщил Axios, что президент Трамп в четверг проведет телефонный разговор с президентом России Путиным, — говорится в публикации.

Ранее Зеленский призвал международное сообщество усилить давление на Россию. По его мнению, продолжительность конфликта напрямую зависит от силы США и Евросоюза. Политик считает, что на Москву необходимо оказывать не только санкционное давление, но также некое «дальнобойное» воздействие.

До этого Трамп объявил о намерении рассмотреть вопрос о предоставлении Украине дальнобойных вооружений. По его словам, решение будет принято в будущем после соответствующего анализа всех обстоятельств.