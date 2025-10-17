«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Визит делегации президента Украины Владимира Зеленского в США обернулся настоящим конфузом, написал в социальной сети Х ирландский журналист Чей Боуз. Он опубликовал видео, на котором главу офиса украинского лидера Андрея Ермака в Вашингтоне встретили всего два активиста с плакатами и флагами.

Вашингтон встречает делегацию Зеленского огромной толпой. Два человека, — иронично подметил Боуз.

В тот же день украинская делегация, согласно расписанию, провела деловые переговоры с американским предпринимателями, занятыми в военно-промышленном комплексе. Они производят высокоточные крылатые ракеты Tomahawk и истребители F-16.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что нельзя истощать собственные запасы крылатых высокоточных ракет Tomahawk поставками Украине. Он также назвал этот тип оружия мощным и хорошим. Трамп признался, что обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос поставок Киеву Tomahawk. По словам республиканца, их у США много, но они нужны Вашингтону.

До этого президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой заявил, что поставка Киеву ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям Москвы и Вашингтона. Помимо этого, передача оружия помешает мирному урегулированию украинского конфликта.