Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 03:00

Пентагон в панике: США отстают от РФ в выпуске БПЛА, как они все прозевали

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пентагон забил тревогу из-за массового использования БПЛА в конфликте на Украине, сообщила газета The New York Times. Ведомство опасается недостаточной подготовленности армии США к современным методам ведения боевых действий с широкомасштабным применением беспилотных летательных аппаратов. Чем вызвано отставание американских военных в сфере применения дронов, в чем оно выражается и почему это настолько испугало Вашингтон, читайте в материале NEWS.ru.

Что именно вызвало тревогу командования ВС США

Активное использование беспилотников в ходе боевых действий на Украине вызывает растущую тревогу у командования американских вооруженных сил, сообщила The New York Times. Как отмечает издание, развитие конфликта опровергло прогнозы аналитиков, предполагавших, что новые технологии позволят США эффективно выявлять и уничтожать силы противника на большом расстоянии.

Но в реальности пришлось полностью пересматривать приоритеты развития вооруженных сил. Так, генералам Пентагона пришлось резко сократить расходы на производство легкого танка M-10 «Букер», предназначенного для борьбы с вражеским пулеметным и минометным огнем. «Армия потратила более миллиарда долларов на его разработку, но в этом году решила, что его слишком легко уничтожить с помощью дрона-камикадзе стоимостью 500 или 1000 долларов», — отмечает издание.

Ранее бывший помощник госсекретаря в администрации экс-лидера США Барака Обамы Фрэнк Роуз предупредил о неподготовленности Соединенных Штатов к современным методам ведения боевых действий с массовым применением БПЛА, которые демонстрирует Россия в ходе боев на Украине. Он выразил серьезную озабоченность способностью Вашингтона противостоять новым вызовам в области военных технологий.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Кто лидирует в области технологий и производства БПЛА

На сегодняшний день две страны — Украина и Россия — обладают значительным парком беспилотников и опытом их боевого применения дронов, сообщил капитан I ранга, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин. У США, по его словам, есть отдельные хорошо развитые направления, например, стратегические разведывательные БПЛА.

«Это дорогостоящие машины стоимостью в сотни миллионов долларов, способные летать сутками на больших высотах, в том числе над Черным морем. Здесь они действительно идут впереди. Однако в области тактической беспилотной авиации у них наблюдаются серьезные провалы. В то время как на Украине уже создано соответствующее командование, а у нас появляются эффективные подразделения, такие как „Рубикон“, у американцев с этим проблемы», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Почему США проворонили «войну беспилотников»

Пентагон очень внимательно отслеживает вооруженное противостояние России и Запада, в частности, на украинской территории, отметил военный эксперт Владислав Шурыгин. По его словам, изменение характера современной войны уже очевидно для всех.

«В США понимают, что эта война коренным образом изменила представление о вооруженных конфликтах, которое сложились за последние 40–50 лет. Роль беспилотных систем в этой войне стала если не решающей, то доминирующей, — рассказал он NEWS.ru. — Проблема в том, что США никогда не занимались массовым применением недорогих полевых дронов. Сейчас же эти аппараты используются сотнями тысяч в месяц. Американцы просто не были к этому готовы. Сегодня же они чрезвычайно заинтересованы в том, чтобы изучить и учесть этот боевой опыт и применить его у себя на практике».

Пентагон Пентагон Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как США будут нагонять отставание в области боевых БПЛА

Соединенным Штатам не совсем понятно, как наверстывать упущенное время в сфере развития БПЛА, потому что они производят не очень много таких дронов, рассказал политолог-американист Малек Дудаков, напомнив, что мировым лидером по их производству является Китай.

«Россия сейчас очень много дронов выпускает, Иран выпускает много дронов. На то, чтобы создать эту индустрию у себя, США потребуется много лет. Еще нужен опыт американской армии. А где его получать, не неся каких-то серьезных потерь? Эти вопросы пока остаются без ответа. Озабоченность чиновников Пентагона понятна, потому что за беспилотниками будущее во многих сферах. А сами американцы просто не способны на равных конкурировать не только с нами или с Китаем, даже с теми же самыми ближневосточными оппонентами, которые уже активно применяют дроны, в отличие от них самих», — сказал эксперт в беседе с NEWS.ru.

США преодолеют отставание в сфере БПЛА, убежден Дандыкин. У них есть для этого все возможности: они печатают доллары, поэтому могут использовать наработки союзников — Германии и других европейских партнеров.

«Военный бюджет США, который и так приближается к триллиону долларов, вероятно, будет еще увеличен. Они изучают боевой опыт, в том числе и тот, что получили на Украине. Все это анализируется. На основании этого они, очевидно, пришли к выводу, что любая машина, будь то „Абрамс“ или установка „Пэтриот“, может быть уничтожена дроном, стоимость которого составляет всего 5–10 тысяч долларов», — указал эксперт.

Читайте также:

Операторы БПЛА мрут как мухи: РФ оставит Зеленского без его главного оружия

«Фосфорный ад». ВСУ применяют запрещенные боеприпасы: почему мир молчит

«Томагавки» Трампа, грязные бомбы: чем ВСУ реально угрожают России

ВС США
БПЛА
технологии
производство
Дмитрий Горин
Д. Горин
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп рассказал, когда Зеленский попросит Tomahawk
Роспотребнадзор назвал пять причин для запрета БАДов
Россиянам рассказали, как выглядят самые ядовитые грибы
«Все решили выйти»: Трамп заявил, что БРИКС испугались пошлин США
«Время трансформации»: психолог рассказала, как избежать осенней хандры
Пентагон в панике: США отстают от РФ в выпуске БПЛА, как они все прозевали
Кокорин напомнил, каким был российский футбол в начале его карьеры
Авиакомпании КНР высказались о запрете полетов американских рейсов над РФ
Историческая победа над южноамериканской сборной: Россия разгромила Боливию
Названа главная цель переговоров президента Сирии с Путиным
Трамп посмертно наградил убитого Кирка Президентской медалью Свободы
Стало известно, почему уволили главу Кинельского района
Юрист ответила, как сделать подарок врачу и не попасть под статью о взятках
Свадьба в «Ритц Карлтон», кабриолет, клип Николаева: как живет Дементьева
«Недобегали»: Карпин подвел итог матча России с Боливией
Самолеты перестали курсировать над Волгоградом
Гороскоп на 15 октября: полезный совет для Овнов и обещание успеха Львам
ПВО сбила дроны ВСУ над Воронежской областью
Трамп заявил о якобы нежелании России завершить конфликт на Украине
Приметы 15 октября: Куприян и Устинья — день защиты от чар и темных сил
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Россия

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

Натираю соломкой и обжариваю до хруста. Швейцарские решти — золотистые кружочки. Хрустящее солнышко на завтрак
Общество

Натираю соломкой и обжариваю до хруста. Швейцарские решти — золотистые кружочки. Хрустящее солнышко на завтрак

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.