Пентагон в панике: США отстают от РФ в выпуске БПЛА, как они все прозевали

Пентагон забил тревогу из-за массового использования БПЛА в конфликте на Украине, сообщила газета The New York Times. Ведомство опасается недостаточной подготовленности армии США к современным методам ведения боевых действий с широкомасштабным применением беспилотных летательных аппаратов. Чем вызвано отставание американских военных в сфере применения дронов, в чем оно выражается и почему это настолько испугало Вашингтон, читайте в материале NEWS.ru.

Что именно вызвало тревогу командования ВС США

Активное использование беспилотников в ходе боевых действий на Украине вызывает растущую тревогу у командования американских вооруженных сил, сообщила The New York Times. Как отмечает издание, развитие конфликта опровергло прогнозы аналитиков, предполагавших, что новые технологии позволят США эффективно выявлять и уничтожать силы противника на большом расстоянии.

Но в реальности пришлось полностью пересматривать приоритеты развития вооруженных сил. Так, генералам Пентагона пришлось резко сократить расходы на производство легкого танка M-10 «Букер», предназначенного для борьбы с вражеским пулеметным и минометным огнем. «Армия потратила более миллиарда долларов на его разработку, но в этом году решила, что его слишком легко уничтожить с помощью дрона-камикадзе стоимостью 500 или 1000 долларов», — отмечает издание.

Ранее бывший помощник госсекретаря в администрации экс-лидера США Барака Обамы Фрэнк Роуз предупредил о неподготовленности Соединенных Штатов к современным методам ведения боевых действий с массовым применением БПЛА, которые демонстрирует Россия в ходе боев на Украине. Он выразил серьезную озабоченность способностью Вашингтона противостоять новым вызовам в области военных технологий.

Кто лидирует в области технологий и производства БПЛА

На сегодняшний день две страны — Украина и Россия — обладают значительным парком беспилотников и опытом их боевого применения дронов, сообщил капитан I ранга, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин. У США, по его словам, есть отдельные хорошо развитые направления, например, стратегические разведывательные БПЛА.

«Это дорогостоящие машины стоимостью в сотни миллионов долларов, способные летать сутками на больших высотах, в том числе над Черным морем. Здесь они действительно идут впереди. Однако в области тактической беспилотной авиации у них наблюдаются серьезные провалы. В то время как на Украине уже создано соответствующее командование, а у нас появляются эффективные подразделения, такие как „Рубикон“, у американцев с этим проблемы», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Почему США проворонили «войну беспилотников»

Пентагон очень внимательно отслеживает вооруженное противостояние России и Запада, в частности, на украинской территории, отметил военный эксперт Владислав Шурыгин. По его словам, изменение характера современной войны уже очевидно для всех.

«В США понимают, что эта война коренным образом изменила представление о вооруженных конфликтах, которое сложились за последние 40–50 лет. Роль беспилотных систем в этой войне стала если не решающей, то доминирующей, — рассказал он NEWS.ru. — Проблема в том, что США никогда не занимались массовым применением недорогих полевых дронов. Сейчас же эти аппараты используются сотнями тысяч в месяц. Американцы просто не были к этому готовы. Сегодня же они чрезвычайно заинтересованы в том, чтобы изучить и учесть этот боевой опыт и применить его у себя на практике».

Как США будут нагонять отставание в области боевых БПЛА

Соединенным Штатам не совсем понятно, как наверстывать упущенное время в сфере развития БПЛА, потому что они производят не очень много таких дронов, рассказал политолог-американист Малек Дудаков, напомнив, что мировым лидером по их производству является Китай.

«Россия сейчас очень много дронов выпускает, Иран выпускает много дронов. На то, чтобы создать эту индустрию у себя, США потребуется много лет. Еще нужен опыт американской армии. А где его получать, не неся каких-то серьезных потерь? Эти вопросы пока остаются без ответа. Озабоченность чиновников Пентагона понятна, потому что за беспилотниками будущее во многих сферах. А сами американцы просто не способны на равных конкурировать не только с нами или с Китаем, даже с теми же самыми ближневосточными оппонентами, которые уже активно применяют дроны, в отличие от них самих», — сказал эксперт в беседе с NEWS.ru.

США преодолеют отставание в сфере БПЛА, убежден Дандыкин. У них есть для этого все возможности: они печатают доллары, поэтому могут использовать наработки союзников — Германии и других европейских партнеров.

«Военный бюджет США, который и так приближается к триллиону долларов, вероятно, будет еще увеличен. Они изучают боевой опыт, в том числе и тот, что получили на Украине. Все это анализируется. На основании этого они, очевидно, пришли к выводу, что любая машина, будь то „Абрамс“ или установка „Пэтриот“, может быть уничтожена дроном, стоимость которого составляет всего 5–10 тысяч долларов», — указал эксперт.

