«Мы оказались в проигрыше»: в США испугались российских БПЛА Экс-сотрудник Белого дома Роуз: США не смогут противостоять российским дронам

Соединенные Штаты оказались не готовы к современным методам ведения боевых действий с массовым применением беспилотных летательных аппаратов, которые демонстрирует Россия в ходе конфликта на Украине, заявил в беседе с изданием Daily Express Фрэнк Роуз, занимавший ранее в администрации Барака Обамы должность помощника госсекретаря бюро по контролю за вооружениями. Он выразил серьезную озабоченность способностью Вашингтона противостоять новым вызовам в области военных технологий.

По словам эксперта, российские рои беспилотников, некоторые из которых оснащены искусственным интеллектом, фундаментально меняют современность. Роуз подчеркнул, что США значительно отстают в развитии систем противодействия таким технологиям.

Мы, Соединенные Штаты, оказались в проигрыше — мы недостаточно быстро развиваем способности справляться с этими новыми вызовами, — признался Роуз.

Эксперт убежден, что без срочной модернизации собственного парка беспилотных летательных аппаратов и разработки эффективных систем противодействия, США могут потерпеть неудачу в возможном противостоянии с Россией. По его мнению, распространение дронов уже изменило правила игры для американской армии.

Ранее сообщалось, что в России разработали беспилотный комплекс, состоящий из мультироторного дрона «Секира» и БПЛА самолетного типа «Призрак», позволяющий осуществлять воздушный старт дрона. Такая технология запуска позволяет экономить до 20% заряда аккумулятора.