Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 06:38

«Мы оказались в проигрыше»: в США испугались российских БПЛА

Экс-сотрудник Белого дома Роуз: США не смогут противостоять российским дронам

БПЛА «Герань-2» БПЛА «Герань-2» Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Соединенные Штаты оказались не готовы к современным методам ведения боевых действий с массовым применением беспилотных летательных аппаратов, которые демонстрирует Россия в ходе конфликта на Украине, заявил в беседе с изданием Daily Express Фрэнк Роуз, занимавший ранее в администрации Барака Обамы должность помощника госсекретаря бюро по контролю за вооружениями. Он выразил серьезную озабоченность способностью Вашингтона противостоять новым вызовам в области военных технологий.

По словам эксперта, российские рои беспилотников, некоторые из которых оснащены искусственным интеллектом, фундаментально меняют современность. Роуз подчеркнул, что США значительно отстают в развитии систем противодействия таким технологиям.

Мы, Соединенные Штаты, оказались в проигрыше — мы недостаточно быстро развиваем способности справляться с этими новыми вызовами, — признался Роуз.

Эксперт убежден, что без срочной модернизации собственного парка беспилотных летательных аппаратов и разработки эффективных систем противодействия, США могут потерпеть неудачу в возможном противостоянии с Россией. По его мнению, распространение дронов уже изменило правила игры для американской армии.

Ранее сообщалось, что в России разработали беспилотный комплекс, состоящий из мультироторного дрона «Секира» и БПЛА самолетного типа «Призрак», позволяющий осуществлять воздушный старт дрона. Такая технология запуска позволяет экономить до 20% заряда аккумулятора.

БПЛА
США
проигрыш
силы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 8 октября: инфографика
Российские войска прорвали оборону ВСУ на важном направлении в зоне СВО
«Пламя» выжгло штурмовиков ВСУ: успехи ВС РФ к утру 8 октября
Терапевт рассказала, кому грозит тяжелая форма ветрянки
В Минобороны раскрыли число ликвидированных за ночь украинских БПЛА
ДТП с участием «легковушки» и большегруза унесло жизни двух человек
Снег и лютые морозы или тепло со слякотью? Погода в России на Новый год
Новый порядок взыскания долгов вступит в силу в России с ноября
Бывший соратник Зеленского потерял близкого человека
Ребенок пострадал при обстреле ВСУ села под Белгородом
«Мы оказались в проигрыше»: в США испугались российских БПЛА
Что едят чехи в праздники и будни? Готовим говяжью вырезку по-новому
Ураган во сне: как понять и использовать этот знак в жизни
Зеленского сравнили с Гитлером и предсказали его же судьбу
Юрист раскрыл срок повторного погребения в одной могиле
Новые роли, личная жизнь, мнение об СВО: куда пропал Ефим Шифрин
Такие вкусные блинчики вы еще не ели! Белорусские налистники с творогом
Раскрыт максимальный размер пособия по безработице в 2026 году
Россиян предупредили о неочевидной опасности меда
Когда менять летние шины на зимние, нужно ли ждать первого снега
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.