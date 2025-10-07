Российские ученые разработали летающий дронопорт «Секира»

В России разработали беспилотный комплекс, состоящий из мультироторного дрона «Секира» и БПЛА самолетного типа «Призрак», позволяющий осуществлять воздушный старт дрона, сообщила компания-разработчик «Кингпро». Такая технология запуска позволяет экономить до 20% заряда аккумулятора, передает ТАСС.

Мультироторный дрон поднимает на высоту БПЛА самолетного типа, и тот стартует прямо в воздухе — новый подход не только позволяет экономить до 20% энергии заряда аккумулятора, которая затрачивается при взлете, но и делает сам процесс запуска более безопасным. В то же время летающий дронопорт после запуска может выполнять функцию ретранслятора, — пояснили разработчики.

В компании отметили, что дальность запущенного в воздухе «Призрака» достигает 120 километров, а масса боевой части составляет до трех килограммов. Первые поставки в зону СВО могут начать уже в ближайшие месяцы.

Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» изготовил первую партию новых автоматов АМ-17, разработанных под калибр 5,45 мм. Модель успешно прошла войсковые и государственные испытания, включая использование в зоне СВО.