На Западе сделали тревожный прогноз по акциям на рынке технологий ИИ Bloomberg: финансовый пузырь на рынке ИИ может лопнуть в 2026 году

Активность инвесторов на рынке акций технологических фирм, связанных с искусственным интеллектом, в 2026 году снизится, прогнозируют аналитики Bloomberg. Они связывают это с огромными затратами на создание подобных технологий, ограниченными возможностями их применения и неуверенностью в готовности потребителей за них платить.

Трехлетний подъем индекса S&P500 в значительной мере обеспечивали крупнейшие мировые технологические корпорации и компании, извлекающие выгоду из развития ИИ. В случае остановки роста их стоимости аналогичная тенденция может затронуть и широкие рыночные индексы. В настоящее время индекс Nasdaq 100, где доминируют технологические фирмы, торгуется с показателем, превышающим прогнозируемую прибыль в 26 раз.

Ранее инвестор Сергей Гришин заявил, что наличные российские рубли станут худшим способом сохранения сбережений в 2026 году. По его мнению, отечественная валюта сейчас имеет завышенный курс и может столкнуться с резким снижением своей стоимости.

Кроме того, консультант по стратегическому и антикризисному управлению Олеся Бережная рассказала, что инвестиции в области информационных технологий, машиностроения и агропромышленного комплекса могут оказаться самыми прибыльными. По ее словам, инвесторам также следует рассмотреть возможности в фирмах, занятых в сырьевой отрасли.