Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 11:41

На Западе сделали тревожный прогноз по акциям на рынке технологий ИИ

Bloomberg: финансовый пузырь на рынке ИИ может лопнуть в 2026 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Активность инвесторов на рынке акций технологических фирм, связанных с искусственным интеллектом, в 2026 году снизится, прогнозируют аналитики Bloomberg. Они связывают это с огромными затратами на создание подобных технологий, ограниченными возможностями их применения и неуверенностью в готовности потребителей за них платить.

Трехлетний подъем индекса S&P500 в значительной мере обеспечивали крупнейшие мировые технологические корпорации и компании, извлекающие выгоду из развития ИИ. В случае остановки роста их стоимости аналогичная тенденция может затронуть и широкие рыночные индексы. В настоящее время индекс Nasdaq 100, где доминируют технологические фирмы, торгуется с показателем, превышающим прогнозируемую прибыль в 26 раз.

Ранее инвестор Сергей Гришин заявил, что наличные российские рубли станут худшим способом сохранения сбережений в 2026 году. По его мнению, отечественная валюта сейчас имеет завышенный курс и может столкнуться с резким снижением своей стоимости.

Кроме того, консультант по стратегическому и антикризисному управлению Олеся Бережная рассказала, что инвестиции в области информационных технологий, машиностроения и агропромышленного комплекса могут оказаться самыми прибыльными. По ее словам, инвесторам также следует рассмотреть возможности в фирмах, занятых в сырьевой отрасли.

биржи
акции
технологии
искусственный интеллект
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, когда откроют новый «мост-гигант» через Обь
Биллу и Хиллари Клинтон грозит тюрьма из-за Эпштейна
Камала Харрис может снова попытаться стать президентом США
Юрист назвал три шага, чтобы не стать жертвой мошенников по схеме Долиной
В Чехии сформировали новое правительство
Шведскую принцессу заподозрили в связях с Джеффри Эпштейном
Академгородок в российском регионе остался без отопления
В МАГАТЭ заявили об отсутствии ядерных угроз со стороны России
Россиянам раскрыли, чьими документами прикрываются мошенники
Врач объяснила, как часто нужно купать новорожденного
Пожарные спасли пожилую москвичку и ее дочь из горящей квартиры
Ученик напал на педагога с ножом со спины: что известно о ЧП в Петербурге
Васильев назвал главные трудности российских лыжников на Кубке мира
В зоопарке рассказали о состоянии пострадавшего при атаке ВСУ льва
Четверо детей попали в больницу, надышавшись парами хлора в бассейне
В Петербурге возбудили уголовное дело после нападения школьника на учителя
Полиция установила причину нападения подростка на учительницу в Петербурге
В российском городе пропали свет и горячая вода после атаки БПЛА
Спасатели откачали пса, который надышался дымом на пожаре
Адвокат раскрыла необычную просьбу Долиной при продаже квартиры
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Тарталетки с икрой — прошлый век. Собираю рулет из лаваша со шпротами, картофелем и укропом. Изысканно, сытно и в разы дешевле
Общество

Тарталетки с икрой — прошлый век. Собираю рулет из лаваша со шпротами, картофелем и укропом. Изысканно, сытно и в разы дешевле

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.