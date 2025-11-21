Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 16:09

Консультант дала советы по покупке акций

Консультант Бережная: сферы IT и машиностроения станут хорошей инвестицией

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Инвестиции в сферы IT, машиностроения и сельского хозяйства могут стать наиболее выгодными, рассказала 360.ru консультант по стратегическому и антикризисному управлению Олеся Бережная. Она отметила, что стоит обратить внимание и на компании сырьевого сектора.

Перспективными могут быть активы в области импортозамещения, получившие мощный импульс к развитию в последние годы, особенно в сферах IT, машиностроения и сельского хозяйства, — рассказала Бережная.

Эксперт посоветовала принимать все решения хладнокровно, не гнаться за трендами и тщательно обдумывать вложения. По ее мнению, антикризисная стратегия должна основываться на дисциплине и длительном периоде инвестиций.

Ранее экономист Михаил Задорнов рассказал, что ключевым инструментом вложений в 2026 году останутся депозиты. По его словам, фондовый рынок остается малоинтересным как для ретейл-активов, так и для институциональных инвесторов.

