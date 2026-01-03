Трамп раскрыл, чего он хочет в Западном полушарии Трамп: США нужно доминирование в Западном полушарии

США будут добиваться того, чтобы доминирующее положение США в Западном полушарии больше никогда не ставилось под сомнение, заявил американский президент Дональд Трамп. Он добавил, что что его команда «решительно восстанавливает американскую мощь».

В соответствии с нашей новой стратегией национальной безопасности американское доминирование в Западном полушарии больше никогда не будет поставлено под сомнение. Этого не произойдет, - сказал он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в новой Стратегии национальной безопасности США впервые подвергнута сомнению идея дальнейшего расширения Североатлантического альянса. По его словам, в документе также отсутствуют открытые призывы к системному сдерживанию России, что может свидетельствовать о переосмыслении Вашингтоном своей роли на мировой арене.

Стратегия была опубликована 5 декабря. В ней США выразили опасения по поводу будущего Европы, отмечая, что континент может стать «неузнаваемым» через 20 лет из-за политики руководства ЕС. В Вашингтоне сомневаются, что некоторые европейские страны сохранят достаточный экономический и военный потенциал, чтобы оставаться надежными союзниками.