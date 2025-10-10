Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 13:31

В США забили тревогу из-за массового использования БПЛА в боях на Украине

NYT: применение дронов на Украине вызывает опасения у США

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Широкое использование беспилотников в ходе боевых действий на Украине вызывает растущую тревогу у командования американских вооруженных сил, сообщает The New York Times. Как отмечает издание, развитие конфликта опровергло прогнозы аналитиков, предполагавших, что новые технологии позволят США эффективно выявлять и нейтрализовывать противника дистанционно.

Активное использование беспилотных летательных аппаратов в боевых действиях на Украине вызывает серьезную озабоченность у американских военных, сообщает The New York Times. Издание указывает, что реальность конфликта опровергла ожидания экспертов, предсказывавших, что дроны позволят США быстро обнаруживать и уничтожать противника на большом расстоянии, — говорится в материале.

Ранее помощник госсекретаря бюро по контролю за вооружениями в администрации экс-лидера США Барака Обамы Фрэнк Роуз заявил о неподготовленности Соединенных Штатов к современным методам ведения боевых действий с массовым применением беспилотных летательных аппаратов, которые демонстрирует Россия в ходе боев на Украине. Бывший высокопоставленный чиновник выразил серьезную озабоченность способностью Вашингтона противостоять новым вызовам в области военных технологий.

Кроме того, Forbes сообщил о применении российскими военными новой тактики против Вооруженных сил Украины. Как уточняют авторы материала, войска РФ формируют перед фронтовой линией специальные зоны поражения, используя современные оптоволоконные и традиционные беспилотные летательные аппараты.

