28 сентября 2025 в 07:57

В США указали на преимущество новых дронов ВС России

Forbes: ВС России увеличивают зоны поражения с помощью новых БПЛА

Фото: Сергей Мирный/РИА Новости

Российские военные применяют новую тактику против ВСУ, пишет журнал Forbes. Авторы материала уточнили, что ВС РФ создают зоны поражения перед линией фронта с использованием новых оптоволоконных и традиционных беспилотников. Минобороны РФ не комментировало информацию.

В статье говорится, что такой маневр усложняет координацию ВСУ, а снабжение их группировок слабеет. А если используются ретрансляторы, то в таком случае зона поражения удваивается, добавили журналисты.

Благодаря расширению радиуса действия беспилотников-ретрансляторов удары могут наноситься глубже в ближний украинский тыл, нарушая тем самым снабжение и передвижение и давая ВС России оперативное преимущество, — пояснили журналисты.

Ранее ВС России в Сумской области захватили боеспособный модуль системы управления огнем от американского комплекса BGM-71 TOW. На трофее имеется маркировки Военно-морских сил США и НАТО.

Также сообщалось, что ВСУ выстроили многокилометровую линию обороны под Купянском. Командир группы БПЛА с позывным Контора рассказал, что укрепрайон включает замаскированные блиндажи, сеть окопов, а также бетонные доты.

