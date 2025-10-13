«Томагавки» Трампа, грязные бомбы: чем ВСУ реально угрожают России

Президент США Дональд Трамп вновь заявил о готовности предоставить Киеву ракеты «Томагавк», если украинский конфликт не будет урегулирован в ближайшее время. В Москве отметили, что Украина способна создать грязную бомбу, которая может применяться в связке с американскими боеприпасами. Что известно о планах Киева по производству оружия массового поражения, как Россия ответит на эту угрозу — в материале NEWS.ru.

Что сказал Трамп о поставках «Томагавков» ВСУ

Трамп заявил, что не исключает возможность передачи Украине ракет «Томагавк». По словам американского лидера, он намерен обсудить этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным.

«Возможно, я поговорю с ним. Вероятно, скажу: послушай, если этот конфликт не удастся урегулировать, я отправлю им ракеты „Томагавк“», — сказал глава Белого дома.

Он добавил, что Украина также остро нуждается в зенитных ракетных комплексах Patriot, но не уточнил, собираются ли США их поставить ВСУ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что, согласно данным Службы внешней разведки России, Украина обладает возможностями по созданию грязной бомбы. При этом «Томагавки» в одной из модификаций могут использоваться как носители ядерных зарядов.

«И вот представьте себе: ракета с большим радиусом действия взлетает и летит, и мы знаем, что она может быть в ядерном исполнении. Что думать Российской Федерации? Вот как? Военные эксперты за океаном должны же это понимать», — подчеркнул представитель Кремля.

Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Чем опасна украинская грязная бомба для РФ

Под грязной бомбой подразумевается снаряд с ядерными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При детонации начинка такого боеприпаса распыляется ударной волной, создавая радиационное загрязнение на больших территориях.

Военный эксперт капитан I ранга Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru отметил, что украинское руководство может располагать необходимыми ресурсами для создания оружия массового уничтожения.

«С учетом накопленного материала атомных электростанций у Киева есть возможность для производства грязной бомбы. Я не исключаю, что если кому-то на Западе или на Украине „моча ударит в голову“, то дело дойдет и до таких боеголовок на „Томагавках“», — высказал мнение Дандыкин.

Историк спецслужб Валентин Мзареулов подчеркнул, что одна из ключевых проблем, связанная с грязными бомбами, кроется в относительной простоте их создания. Применение этого оружия Украиной в сочетании с американскими «Томагавками», по его словам, может стать поводом для развязывания нового глобального конфликта.

«Сделать грязную бомбу в теории могут даже не особо развитые государства вроде Украины. Поскольку применение „Томагавков“ Украиной без участия советников и инфраструктуры США практически невозможно, то удар американским оружием с боеголовками такого рода станет казус белли (юридический термин из римского права, означающий формальный повод для начала военных действий. — NEWS.ru) для начала третьей мировой войны в полном масштабе», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Запуск крылатой ракеты «Томагавк» класса «земля — земля» Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Department of Defense

Ударит ли Украина по России «Томагавками» с грязной бомбой

Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан 10 октября назвал «понтажом» разговоры о возможной передаче «Томагавков» Украине. Глава государства отметил, что в случае поставок американских ракет ВСУ Россия существенно усилит системы противовоздушной обороны.

Мзареулов напомнил, что в свое время США задействовали около 600–800 «Томагавков» для эффективного преодоления устаревших систем ПВО и ПРО Ирака, а также Югославии.

«Но такое количество явно больше, чем всё, что американцы в принципе передают союзникам», — подчеркнул эксперт.

Дандыкин также усомнился в готовности США оказать Киеву столь существенную помощь. По мнению эксперта, Запад в первую очередь хочет использовать в конфликте против России все имеющиеся у Украины ресурсы, включая человеческий, а уже потом рассматривать вопрос оснащения ВСУ максимально опасным оружием. Собеседник не исключил, что в случае появления реальной угрозы ответ Москвы будет более серьезным, чем усиление ПВО.

«Запад и так уже воюет против нас. Но ответ с нашей стороны [в случае применения „Томагавков“ с грязной бомбой] будет соответствующий — тоже ядерный. Надеюсь, что до такого развития событий дело не дойдет», — высказал мнение Дандыкин.

Он также отметил, что президент РФ недавно заявил об испытаниях нового мощного оружия, которое может оказаться неожиданным для противников РФ.

«Я думаю, что у России сейчас есть виды оружия, которые по эффекту и мощности не уступают ядерным, но не несут опасность радиационного заражения. Путин говорил о том, что они сейчас испытываются. Например, есть „Орешник“, но, возможно, существуют аналогичные по мощности вооружения. Они могут работать на других физических принципах», — высказал мнение эксперт.

Читайте также:

Киеву не на что выпускать ракеты, ВПК в агонии: кто украл деньги Запада

«Предал всех, кого мог»: почему Зеленский избавляется от соратников

«Фосфорный ад». ВСУ применяют запрещенные боеприпасы: почему мир молчит