16 декабря 2025 в 13:18

Германию обвинили в подготовке к войне с Россией

Посол Нечаев заявил об ускоренной подготовке ФРГ к конфликту с Россией

Германия ведет ускоренную подготовку к полномасштабному военному конфликту с Россией, заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев в беседе с немецким новостным порталом apolut. По словам дипломата, ФРГ сознательно избрала курс на полное разрушение уникальных форматов двустороннего сотрудничества, которые создавались поколениями.

Так называемая смена эпох привела к сворачиванию политического диалога, разжиганию пещерной русофобии, вводу против России десятков тысяч нелегитимных санкций, — отметил Нечаев.

Российский дипломат констатировал, что нынешнее правительство ФРГ открыто работает над планами нанесения России «стратегического поражения». Он обратил внимание на то, что в Европе публично обсуждается возможность конфискации и использования замороженных российских суверенных активов. Подобные действия Нечаев охарактеризовал как крайне опасные и беспрецедентные по своей сути.

Ранее в посольстве России в ФРГ заявили, что Германии стоит снизить градус антироссийской риторики. В дипмиссии призвали Берлин отказаться от заявлений о якобы готовящемся нападении.

Россия
Германия
послы
конфликты
