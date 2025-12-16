Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 13:22

Американист оценил шансы Украины на гарантии безопасности от США

Политолог Дудаков назвал нереалистичной надежду Украины на гарантии безопасности

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Надежды Киева на получение от Вашингтона гарантий безопасности, аналогичных пятой статье устава о коллективной обороне НАТО, выглядят нереалистичными, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, представители офиса президента Украины Владимира Зеленского заявляют о готовности отказаться от членства в Альянсе в обмен на такие обязательства от США и Европы.

Очевидно, что основные нерешенные вопросы на повестке дня в урегулировании украинского конфликта — это гарантии безопасности, нейтральный статус Украины и вопросы по территориям. Пока что не удалось полностью продавить украинских лоббистов. Нельзя исключать, что какой-то прогресс уже произошел, потому что представители офиса Зеленского, да и сам глава государства, говорит о том, что не против отказаться от членства в НАТО. Однако они выставляют условия, что хотят получить гарантии безопасности, аналогичные пятой статье устава Альянса, как от США, так и от Европы. Со стороны Соединенных Штатов, честно говоря, такой сценарий пока не представляется очень реалистичным, — пояснил Дудаков.

Он отметил, что США крайне неохотно предоставляют жесткие обязательства даже своим ключевым союзникам. По его словам, в их числе находится Израиль, поддержка для которого существует лишь на словах.

Почему гарантии безопасности Украине от США представляются нереалистичными? Американцы неохотно в последние десятилетия предлагают их кому-либо. Даже со своими ключевыми союзниками, такими как Израиль, у США нет обязательств. Они их традиционно поддерживают, но на бумаге это все не прописано. Поэтому, думаю, что будет крайне сложно попытаться согласовать сделку по гарантиям безопасности с Украиной, — резюмировал Дудаков.

Ранее стало известно, что администрация США настаивает на принятии Зеленским предложенных Вашингтоном гарантий безопасности. В противном случае Киев может их лишиться. По данным британских журналистов, Соединенные Штаты рассматривают гарантии, аналогичные 5-й статье Североатлантического договора, как наиболее выгодный вариант для Украины.

