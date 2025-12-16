Новый год-2026
16 декабря 2025 в 13:08

Учительница эвакуировала детей через окно во время трагедии в Одинцово

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Учительница школы в Одинцово организовала экстренную эвакуацию детей через окно во время нападения, рассказали LIFE.ru родители. По их словам, женщина помогала каждому ребенку выбраться наружу, чтобы они могли как можно быстрее покинуть здание и укрыться в безопасном месте.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что трагедия в Санкт-Петербурге, где ученик школы № 191 ранил учительницу, могла подтолкнуть одинцовского подростка к нападению с ножом на учебное заведение в подмосковных Горках-2. По его словам, схожие инциденты требуют системного изучения причин и усиления мер диагностики психического состояния детей.

До этого криминалист Михаил Игнатов предположил, что подросток, который совершил нападение на элитную школу, мог принести нож из дома. По его словам, подобное холодное оружие широко доступно в быту.

Кроме того сообщалось, что в результате нападения в элитной школе подмосковного поселка Горки-2 погиб один ребенок. По предварительным данным, еще два человека получили ранения.

