Военэксперт раскрыл расклад сил в сфере применения БПЛА Дандыкин: сегодня Россия и Украина являются лидерами в сфере применения БПЛА

На сегодняшний день лучшим в мире парком беспилотников, а также боевым опытом применения БПЛА, располагают Россия и Украина, сообщил NEWS.ru капитан I ранга, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин. По его словам, США сильны на других направлениях.

Фактически, мы являемся лидерами в мире в этой области. У США есть очень хорошо развито направление стратегических разведывательных беспилотников. Это машины стоимостью в сотни миллионов долларов, способные летать сутками на больших высотах, в том числе над Черным морем, — рассказал Дандыкин.

По его словам, США идут впереди всех на направлении стратегических разведывательных БПЛА, однако в области тактической беспилотной авиации у них наблюдаются серьезные провалы.

В то время как на Украине уже создано командование беспилотной авиации, а у России появляются эффективные подразделения, такие как «Рубикон», у американцев с этим проблемы, — подчеркнул аналитик.

Ранее газета The New York Times сообщила, что широкое использование беспилотников в ходе боевых действий на Украине вызывает растущую тревогу у командования американских вооруженных сил. Как отмечает издание, развитие конфликта опровергло прогнозы аналитиков, предполагавших, что новые технологии позволят США эффективно выявлять и нейтрализовывать противника дистанционно.