Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 14:58

Военэксперт раскрыл расклад сил в сфере применения БПЛА

Дандыкин: сегодня Россия и Украина являются лидерами в сфере применения БПЛА

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

На сегодняшний день лучшим в мире парком беспилотников, а также боевым опытом применения БПЛА, располагают Россия и Украина, сообщил NEWS.ru капитан I ранга, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин. По его словам, США сильны на других направлениях.

Фактически, мы являемся лидерами в мире в этой области. У США есть очень хорошо развито направление стратегических разведывательных беспилотников. Это машины стоимостью в сотни миллионов долларов, способные летать сутками на больших высотах, в том числе над Черным морем, — рассказал Дандыкин.

По его словам, США идут впереди всех на направлении стратегических разведывательных БПЛА, однако в области тактической беспилотной авиации у них наблюдаются серьезные провалы.

В то время как на Украине уже создано командование беспилотной авиации, а у России появляются эффективные подразделения, такие как «Рубикон», у американцев с этим проблемы, — подчеркнул аналитик.

Ранее газета The New York Times сообщила, что широкое использование беспилотников в ходе боевых действий на Украине вызывает растущую тревогу у командования американских вооруженных сил. Как отмечает издание, развитие конфликта опровергло прогнозы аналитиков, предполагавших, что новые технологии позволят США эффективно выявлять и нейтрализовывать противника дистанционно.

БПЛА
ВСУ
ВС РФ
ВС США
Дмитрий Горин
Д. Горин
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт призвал депортировать мигрантов без полиса
В России предложили изменить правила поступления олимпиадников в вузы
Минск и Вашингтон ведут переговоры по урегулированию на Украине
Нападение сталкера с ножом на женщину в Казани попало на видео
«Облизывать ботиночки»: Кушанашвили распек Пригожина за критику Пугачевой
Военэксперт раскрыл, что происходит в Купянске
В КГБ Белоруссии сообщили о прогрессе в переговорах с США
Раскрыто, в каком регионе России зимой отдыхать дешевле всего
Появились детали телефонного разговора между Путиным и Мирзиеевым
Психиатр оценил шансы нижегородского некрофила выйти на свободу
Названы неожиданные последствия возможной конфискации активов России
Стало известно, где россияне предпочитают отдыхать зимой
На Украине выделили города с самыми злостными уклонистами
Военэксперт раскрыл расклад сил в сфере применения БПЛА
ВСУ лишились «ушей и глаз» в зоне СВО
Стало известно, от чего умер трехкратный олимпийский чемпион Дитятин
В «Альтернативе» оценили вероятность похищения семьи Усольцевых в рабство
«Все в топку»: политолог о последствиях конфискации замороженных активов РФ
Терапевт рассказал, что может спровоцировать резкое падение давления
В Европе зафиксировали усталость от поддержки Украины
Дальше
Самое популярное
В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Россия

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.