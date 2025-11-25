Фуршет без хлопот: простой рецепт сытных тарталеток

Для приготовления этой изысканной начинки потребуется шесть ингредиентов: 200 г куриной печени, одна спелая груша, одна небольшая луковица, 50 г сливочного масла, 100 мл сливок и веточка тимьяна. Печень промойте и обсушите. Лук и грушу нарежьте небольшими кубиками. В сковороде растопите половину масла и обжарьте лук до прозрачности. Добавьте печень, обжаривайте до румяной корочки. Влейте сливки, добавьте тимьян и тушите пять минут на медленном огне. Отдельно пассеруйте грушу на оставшемся масле до мягкости. Соедините печень с грушей, удалите тимьян и тщательно измельчите блендером до получения нежного паштета. Готовая начинка обладает идеальным балансом нежности печени и сладковатых ноток груши.

