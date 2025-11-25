День матери
25 ноября 2025 в 18:05

Увеличилось число пострадавших при атаке БПЛА на Кубань

Число пострадавших при атаке БПЛА на Кубань увеличилось до девяти

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Число пострадавших в результате ночной атаки БПЛА на Кубань увеличилось до девяти, передает оперштаб региона. По его данным, в настоящее время восемь человек помещены в медучреждения, у них ранения средней и легкой степени тяжести.

За медицинской помощью обратились еще трое жителей, пострадавших от атаки БПЛА на причерноморские муниципалитеты Краснодарского края. В результате общее количество получивших различные ранения выросло до девяти, — сказано в сообщении.

До этого глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что регион в ночь на 25 ноября подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак дронами со стороны ВСУ. Он уточнил, что ранения получили шесть жителей края, повреждения — не менее 20 домов и зданий.

Утром 25 ноября пресс-служба российского Минобороны сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 249 украинских беспилотников над регионами страны. По данным ведомства, 116 и 4 БПЛА уничтожили над акваториями Черного и Азовского морей соответственно, еще 76 — над Краснодарским краем.

атаки
ВСУ
Краснодарский край
пострадавшие
