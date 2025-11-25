Названо количество дронов, перехваченных российской ПВО

За 10 часов дежурными средствами ПВО были уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Минобороны РФ. В ведомстве добавили, что больше всего дронов было перехвачено над Белгородской областью.

С 10:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 10 — над территорией Белгородской области, три — над территорией Брянской области, два — над территорией Курской области, один — над территорией Воронежской области, — говорится в публикации.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Украину в ближайшее время ждет неотвратимое возмездие за массированную атаку БПЛА на южные регионы России. По его мнению, украинское руководство пытается посеять панику в российских тылах и напугать мирное население.

До этого стало известно, что число пострадавших в результате ночной атаки БПЛА на Кубань увеличилось до девяти. В настоящее время восемь человек помещены в медучреждения, у них ранения средней и легкой степени тяжести.