25 ноября 2025 в 15:04

Военэксперт раскрыл цель массированных атак дронов ВСУ по России

Военэксперт Хатылев: массированные атаки дронов ВСУ похожи на провокацию

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Массированные атаки украинских беспилотников по территории РФ — это попытка спровоцировать Россию на ответные действия, объяснил NEWS.ru экс-начальник зенитно-ракетных войск Сергей Хатылев. По его словам, удары по предприятиям и жилым кварталам в России подтверждают, что мириться Киев не хочет.

Перед ВСУ поставлена задача — попытаться спровоцировать Россию на мощный массированный ответ, на применение серьезного оружия типа гиперзвуковых ракет, чтобы сказать потом: вот видите, весь мир обсуждает варианты мирного соглашения, а Россия бьет по нам мощным оружием, — отметил Хатылев.

Между тем, по словам аналитика, сейчас все эти атаки похожи не на реальную воздушную операцию, а на разрозненные беспокоящие удары.

Потому что при проведении серьезной воздушной операции сначала идут группы постановки помех, и группы подавления ПВО, затем ударные группы и еще группы контроля. Ничего такого мы не наблюдаем, — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что в ночь на вторник, 25 ноября, вооруженные силы Украины массированно атаковали юг России: Краснодарский край и Ростовскую область. К этому моменту известно о более 20 пострадавших. В Таганроге три человека погибли. Есть повреждения жилых домов и промышленных зданий.

