Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Когда за окном непогода или просто хочется тепла и уюта, нет ничего лучше домашней выпечки, которая хранит душу поколений. Украинские присканцы с яблоками — это именно то блюдо, что пахнет бабушкиной кухней и беззаботным детством. Эти нежные лепешки с золотистой корочкой и сочной кисло-сладкой начинкой покоряют с первого раза. Они идеально подходят для семейного чаепития, когда за большим столом собираются самые близкие, а на плите шумит самовар. Готовятся присканцы несложно, а результат всегда радует — румяные, ароматные, они исчезают со стола мгновенно.

Для теста подогрейте 300 мл молока, разведите в нем 10 г свежих дрожжей и 1 ст. л. сахара. Через 10 минут добавьте 250 г муки, щепотку соли и замесите тесто. Дайте ему подойти в тепле около часа. Для начинки натрите на крупной терке 2 кисло-сладких яблока, смешайте с 1–2 ст. л. сахара и корицей по желанию. Обомните подошедшее тесто, разделите на 8 частей. Каждую раскатайте в кружок, выложите начинку, защипните как пирожок и снова раскатайте в лепешку толщиной 1 см. Обжаривайте на среднем огне с двух сторон на сливочном масле под крышкой по 3–4 минуты до румяной корочки. Подавайте горячими со сметаной или медом.

