Забудьте про скучный гарнир в Новый год. Готовлю картофель «Дофин» — нужны картошка , сливки и сыр

Французская кухня часто ассоциируется со сложными техниками, но её истинное очарование порой кроется в элегантной простоте. Картофель «Дофин» — блестящее тому подтверждение. Это аристократичное, но удивительно незамысловатое блюдо, где весь секрет — в правильном сочетании двух основных ингредиентов: нежного картофеля и жирных сливок. В процессе медленного запекания они создают волшебную алхимию: картофель пропитывается сливочным ароматом, становясь тающим во рту, а сверху образуется аппетитная золотистая корочка. Это идеальный гарнир, который своим вкусом говорит о многом, требуя при этом минимум усилий.

Очистите 800-900 г картофеля и нарежьте его ровными кружочками толщиной около 5 мм. В кастрюле соедините картофель, 600 г нежирных сливок (или жирного молока), добавьте соль и перец по вкусу. Доведите до кипения на среднем огне, накройте крышкой, убавьте огонь и потомите 5-10 минут. Духовку разогрейте до 190°C. Переложите картофель в огнеупорную форму для запекания. Равномерно посыпьте его мелко нарезанными зубчиками чеснока (2-3 шт.). Процедите оставшиеся сливки и залейте ими картофель так, чтобы жидкость почти доходила до верхнего слоя. Плотно накройте форму фольгой и отправьте в духовку на 40 минут. Затем снимите фольгу и запекайте ещё около 15 минут, пока поверхность не покроется красивым золотисто-коричневым румянцем. Дайте блюду немного остыть перед подачей. При желании за 5 минут до готовности можно посыпать «Дофин» тёртым сыром.

