26 декабря 2025 в 18:45

Встречаем 2026 год, как в Будапеште. Запеканка «Рокот Крумпли»: это и горячее, и гарнир в одной форме

Когда хочется приготовить на Новый год что-то одновременно сытное, красивое и не требующее сложных манипуляций у плиты, венгерская кухня приходит на помощь. «Рокот крумпли» — картофельная запеканка, название которой говорит само за себя: это «уложенный слоями» картофель. Но простота здесь обманчива. Чередуясь с копчёной колбасой и ломтиками варёного яйца, залитые сметаной и укрытые золотистой сырной корочкой, эти слои в духовке превращаются в нечто большее. Блюдо получается самодостаточным: это и сочное горячее, и сытный гарнир в одной уютной форме, дарящее тепло и ощущение праздничного изобилия.

Отварите 700 г картофеля в мундире до готовности, остудите, очистите и нарежьте кружочками. 4 яйца отварите вкрутую, остудите и нарежьте кружочками. 200 г копчёной колбасы нарежьте тонкими ломтиками. Форму для запекания смажьте 20 г сливочного масла. Выкладывайте ингредиенты слоями, слегка посолив и поперчив картофель: сначала половина картофеля, затем вся колбаса, яйца и оставшийся картофель. Равномерно покройте всё 180 г сметаны. Посыпьте запеканку 80 г тёртого твёрдого сыра. Запекайте в разогретой до 180°C духовке 25-30 минут до аппетитной румяной корочки. Дайте блюду немного остыть и настояться перед подачей.

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.

