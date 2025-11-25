День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 20:57

Путин освободил от должности заместителя генпрокурора России

Путин освободил Лопатина от должности заместителя генпрокурора России

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Президент России Владимир Путин освободил Геннадия Лопатина от должности заместителя генерального прокурора РФ, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Причины кадрового решения не уточняются.

Освободить Лопатина Геннадия Борисовича от должности заместителя генерального прокурора Российской Федерации, — говорится в документе.

Ранее глава российского государства освободил от должности начальника управления президента РФ по приграничному сотрудничеству Алексея Филатова. В августе 2025 года ведомство было расформировано.

До этого Путин подписал указ об освобождении Антона Герасимова от должности заместителя министра по чрезвычайным ситуациям. Причины кадрового решения не раскрыты. Герасимов занимал эту должность с 31 января 2023 года.

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности первого заместителя министра промышленности и торговли Василия Осьмакова. Решение принято в связи с его переходом на новое место работы.

Владимир Путин
заместители
должности
Генпрокуратура
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опубликованы кадры взрыва на телевизионной вышке в Киеве
Женщинам дали советы, как родить пятерых детей и сохранить здоровье
Стало известно, кто возглавил делегации на переговорах России и Украины
Орбакайте поделилась редкими кадрами с подросшей дочерью
В Таганроге снесут два дома после ночной атаки ВСУ
В Госдуме призвали с детства готовить мальчиков к будущему отцовству
«Покажи синяки»: мать Костылевой решила оправдаться перед Плющенко
Раскрыто, почему Зеленский спешит подписать невыгодный для него план Трампа
Porsche сбил ребенка на пешеходном переходе
Без света, заводов и складов БПЛА: Киев наказан за удар по мирным россиянам
Путин освободил от должности заместителя генпрокурора России
Скончалась пережившая две мировые войны черепаха Бабуля
Минобороны подняло в воздух стратегические ракетоносцы Ту-160
США, лечение зависимости, отказ выступать в РФ: как живет Александр Рыбак
Трамп сделал заявление о переговорах по Украине
Названо количество дронов, перехваченных российской ПВО
Фуршет без хлопот: простой рецепт сытных тарталеток
Политолог оценил перспективы выхода Польши из Евросоюза
Пятиклассник спас себя и сестру от пьющих родителей
Более 20 подростков насильно удерживали в подпольном рехабе
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.