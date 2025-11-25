Путин освободил от должности заместителя генпрокурора России Путин освободил Лопатина от должности заместителя генпрокурора России

Президент России Владимир Путин освободил Геннадия Лопатина от должности заместителя генерального прокурора РФ, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Причины кадрового решения не уточняются.

Освободить Лопатина Геннадия Борисовича от должности заместителя генерального прокурора Российской Федерации, — говорится в документе.

Ранее глава российского государства освободил от должности начальника управления президента РФ по приграничному сотрудничеству Алексея Филатова. В августе 2025 года ведомство было расформировано.

До этого Путин подписал указ об освобождении Антона Герасимова от должности заместителя министра по чрезвычайным ситуациям. Причины кадрового решения не раскрыты. Герасимов занимал эту должность с 31 января 2023 года.

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности первого заместителя министра промышленности и торговли Василия Осьмакова. Решение принято в связи с его переходом на новое место работы.