Российского замминистра освободили от должности

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности первого заместителя министра промышленности и торговли Василия Осьмакова, говорится в тексте подписанного распоряжения. Решение принято в связи с его переходом на новое место работы.

Освободить Осьмакова Василия Сергеевича от должности первого заместителя министра промышленности и торговли РФ в связи с переходом на другую работу, — сказано в документе.

Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер освободил от должности заместителя главы региона Олега Чемезова. Соответствующий указ был подписан 25 сентября 2025 года.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь утвердил обновленный состав регионального правительства, сохранив при этом основных действующих заместителей и министров. В ходе кадровых перестановок были освобождены от занимаемых постов первый заместитель губернатора Игорь Гуськов и вице-губернатор Андрей Пучков. Одновременно свои должности покинули министр спорта Самвел Аракелян, министр здравоохранения Юрий Кобзев и министр экологии Михаил Фишкин.