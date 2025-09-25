Чемезова освободили от должности замгубернатора Свердловской области

Глава Свердловской области Денис Паслер освободил замгубернатора региона Олега Чемезова от занимаемой должности, рассказали в Telegram-канале пресс-службы департамента информационной политики региона «Свердловский пул». Соответствующий указ датирован 25 сентября 2025 года.

Указом губернатора Олег Чемезов освобожден от занимаемой должности вице-губернатора Свердловской области с 25 сентября 2025 года, — отметили в ведомстве.

Ранее приставы арестовали счета Чемезова и его супруги. Арест провели в связи с иском Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства крупной энергокомпании «Облкоммунэнерго». По словам бывшего замгубернатора, его адвокаты «занимаются этим вопросом». Чемезов уточнил, что в отношении него не заведено уголовных дел. Фактическими владельцами компании являются бывший советник экс-главы корпорации РАО «ЕЭС» Анатолия Чубайса Артем Биков и его компаньон Алексей Бобров.

Также бывшую жену экс-замгубернатора отправили под домашний арест. Отмечается, что женщина проходит по уголовному делу о мошенничестве в крупном размере. Максимальное наказание по вменяемой ей статье составляет десять лет.