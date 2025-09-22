«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 09:02

Бывшую жену свердловского вице-губернатора посадили под домашний арест

Экс-супруге Чемезова назначили домашний арест по уголовному делу о мошенничестве

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Бывшую жену вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова отправили под домашний арест, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судов региона. Отмечается, что женщина проходит по уголовному делу о мошенничестве в крупном размере.

По 1 ноября отправили под домашний арест [Ирину] Чемезову, она обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц), — подчеркнули в пресс-службе.

Максимальное наказание по данной статье составляет до 10 лет лишения свободы. Известно, что Чемезова воспитывает четверых детей, а также является председателем Свердловского регионального отделения Союза женщин России и области.

Ранее силовики нагрянули в головной офис компании «Облкоммунэнерго». Правоохранители приехали за час до начала суда по иску Генпрокуратуры о национализации активов миллиардеров Алексея Боброва и Артема Бикова. Оперативные мероприятия по линии топливно-энергетического комплекса планировались сразу в трех городах — Екатеринбурге, Москве и Тюмени.

До этого судебные приставы арестовали все банковские счета Чемезова и его экс-супруги в связи с иском об обращении в доход государства «Облкоммунэнерго». По словам самого Чемезова, его адвокаты «занимаются этим вопросом».

суды
аресты
мошенничество
Свердловская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мобилизованные украинцы начали писать в российский чат-бот прямо из ТЦК
В Госдуме дали Киеву одно обещание после смертоносной атаки по Крыму
Гастроэнтеролог рассказала, кому не повредит ночной прием пищи
Украина «потеряла» титулованного спортсмена
В Татарске нашли еще одну опасную для детей школу
Посол России объяснил риски создания бесполетной зоны над Украиной
Экс-чиновника управделами президента обвинили в крупном хищении
Пытки и унижения закончились для блогера смертью в прямом эфире
Главу города Владимира обвинили в получении миллионной взятки
В Германии сравнили «Интервидение» с Евровидением и огорчились
В Германии раскрыли денежные потери из-за диверсии на «Северных потоках»
Путин обратился к российским евреям по случаю праздника Рош ха-Шана
Власти подтвердили «крайне сложную» ситуацию в российском регионе из-за ВСУ
Раскрыто состояние пострадавших после атаки дронов ВСУ на Крым
В России товары первой необходимости станут дороже
Врачи едва не изъяли органы у живого мужчины
Турист заснял последние секунды жизни после нападения медведя
Появились кадры попавшей под удар БПЛА школы в поселке Форос
Российский посол рассказал об интересе страны ЕС к ведению бизнеса в РФ
Бывшую жену свердловского вице-губернатора посадили под домашний арест
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.