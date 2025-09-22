Бывшую жену свердловского вице-губернатора посадили под домашний арест Экс-супруге Чемезова назначили домашний арест по уголовному делу о мошенничестве

Бывшую жену вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова отправили под домашний арест, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судов региона. Отмечается, что женщина проходит по уголовному делу о мошенничестве в крупном размере.

По 1 ноября отправили под домашний арест [Ирину] Чемезову, она обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц), — подчеркнули в пресс-службе.

Максимальное наказание по данной статье составляет до 10 лет лишения свободы. Известно, что Чемезова воспитывает четверых детей, а также является председателем Свердловского регионального отделения Союза женщин России и области.

Ранее силовики нагрянули в головной офис компании «Облкоммунэнерго». Правоохранители приехали за час до начала суда по иску Генпрокуратуры о национализации активов миллиардеров Алексея Боброва и Артема Бикова. Оперативные мероприятия по линии топливно-энергетического комплекса планировались сразу в трех городах — Екатеринбурге, Москве и Тюмени.

До этого судебные приставы арестовали все банковские счета Чемезова и его экс-супруги в связи с иском об обращении в доход государства «Облкоммунэнерго». По словам самого Чемезова, его адвокаты «занимаются этим вопросом».