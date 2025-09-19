Российский губернатор устроил чистку в верхах Ростовский губернатор Слюсарь снял с постов двух заместителей и трех министров

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь утвердил новый состав правительства региона, сохранив ключевых действующих заместителей и министров, сообщает областное правительство в Telegram-канале. При этом глава региона снял с постов первого замгубернатора Игоря Гуськова и замгубернатора Андрея Пучкова. Вместе с ними в отставку отправились министр спорта Самвел Аракелян, министр здравоохранения Юрий Кобзев и министр экологии Михаил Фишкин.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подписал указы об увольнении первого заместителя губернатора Игоря Гуськова и заместителя губернатора Андрея Пучкова. Также в отставку отправлен ряд региональных министров, — говорится в сообщении.

В обновленном правительстве свои должности сохранили заместитель губернатора Алексей Господарев, заместитель губернатора — министр транспорта Алена Беликова. Также на своих местах остались заместители губернатора Сергей Бодряков, Артем Карцев, Михаил Корнеев, Владимир Ревенко, Игорь Сорокин и Артем Хохлов.

Особое изменение коснулось Александра Скокова, который был повышен с должности заместителя губернатора — руководителя аппарата правительства до первого заместителя губернатора. В его новые обязанности, помимо руководства аппаратом, вошло курирование сфер образования и культуры. Остальные министры также сохранили свои посты.

Ранее мэр Чебоксар Владимир Доброхотов ушел через пять дней после своего назначения на пост. До вступления в должность на своей странице в мессенджере он обещал «сделать много важных дел», а позже объяснил отказ от поста «постановкой новых задач».