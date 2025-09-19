«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 19:46

Российский губернатор устроил чистку в верхах

Ростовский губернатор Слюсарь снял с постов двух заместителей и трех министров

Юрий Слюсарь Юрий Слюсарь Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь утвердил новый состав правительства региона, сохранив ключевых действующих заместителей и министров, сообщает областное правительство в Telegram-канале. При этом глава региона снял с постов первого замгубернатора Игоря Гуськова и замгубернатора Андрея Пучкова. Вместе с ними в отставку отправились министр спорта Самвел Аракелян, министр здравоохранения Юрий Кобзев и министр экологии Михаил Фишкин.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подписал указы об увольнении первого заместителя губернатора Игоря Гуськова и заместителя губернатора Андрея Пучкова. Также в отставку отправлен ряд региональных министров, — говорится в сообщении.

В обновленном правительстве свои должности сохранили заместитель губернатора Алексей Господарев, заместитель губернатора — министр транспорта Алена Беликова. Также на своих местах остались заместители губернатора Сергей Бодряков, Артем Карцев, Михаил Корнеев, Владимир Ревенко, Игорь Сорокин и Артем Хохлов.

Особое изменение коснулось Александра Скокова, который был повышен с должности заместителя губернатора — руководителя аппарата правительства до первого заместителя губернатора. В его новые обязанности, помимо руководства аппаратом, вошло курирование сфер образования и культуры. Остальные министры также сохранили свои посты.

Ранее мэр Чебоксар Владимир Доброхотов ушел через пять дней после своего назначения на пост. До вступления в должность на своей странице в мессенджере он обещал «сделать много важных дел», а позже объяснил отказ от поста «постановкой новых задач».

Россия
Ростовская область
кадровые перестановки
отставки
назначения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гороскоп на сегодня: Скорпиону нужен отдых, Раку стоит проявить фантазию
Трамп выразил мнение по поводу инцидента с самолетами в Эстонии
В Польше рассказали о попытках втянуть страну в конфликт с Россией
Келлог дал Украине совет по поводу потери своих территорий
В Минобороны РФ прокомментировали ситуацию с истребителями над Эстонией
Путин провел беседу с главой Пермского края во время визита в регион
Аэропорт Саратова перестал отправлять и принимать суда
Лица, пронизанные иглами: поклонники вуду надругались над трупом в морге
Крупные города Дагестана подтопило из-за ливня
Народные приметы на 20 сентября: Луков день и его тайны
Лесной пожар вспыхнул вблизи курортных отелей Антальи
Еще один российский аэропорт ввел временные ограничения
Отстраненный полузащитник «Челси» Мудрик заменит футбол на бег
ВС РФ выследили и уничтожили украинский танк около Курской области
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 20 сентября 2025 года
Поздняя слава, помощь СВО, гибель в ДТП: каким запомнился Сергей Пускепалис
Суд ООН подтвердил подачу иска Россией по делу Boeing 777 из Малайзии
Российская ПВО сбила шесть украинских БПЛА за два часа
В двух российских аэропортах изменили график работы
В Москве полыхает склад с кислородными баллонами
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Колоссальные потери и форсирование Днепра: успехи ВС РФ к утру 18 сентября
Россия

Колоссальные потери и форсирование Днепра: успехи ВС РФ к утру 18 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.