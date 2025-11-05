Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 16:51

Путин подписал указ об отставке заместителя министра МЧС

Путин освободил Герасимова от должности замглавы МЧС России

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Антона Герасимова от должности заместителя министра по чрезвычайным ситуациям, документ размещен на официальном портале правовой информации. Причины кадрового решения не уточняются.

Освободить Герасимова Антона Андреевича от должности заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, — говорится в указе.

Ранее сенатор от Республики Бурятия и бывший глава региона Вячеслав Наговицын заявил, что досрочно сложил полномочия. Он отметил, что принял такое решение в связи с переходом на новое место работы. Наговицын занимал пост сенатора с 2017 года, в 2022 году глава Бурятии продлил его полномочия. Он отметил, что должность сенатора позволила ему решить большинство проблем местных жителей, обратившихся за помощью на личном приеме.

До этого сообщалось, что Совфед утвердил Владимира Джабарова председателем комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Прежде он занимал должность первого заместителя председателя комитета СФ по международным делам.

отставки
Владимир Путин
указы
МЧС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мельникова раскрыла, как изменилась гимнастика за время отстранения России
Новый премьер Японии провела первый разговор с Зеленским
Аналитик ответил, почему могут вырасти телекоммуникационные тарифы
«Будут убивать»: участник СВО назвал нелегальный источник доходов Украины
На Солнце зафиксирована «красивая» вспышка
Экс-нардеп объяснил, почему Порошенко критикует Зеленского
IT-эксперт рассказал, как мошенники заманивают людей скидками
«Большая ошибка»: сенатор об учениях США с отработкой ядерного удара по РФ
В Подмосковье поймали вора сливочного масла
В Кремле раскрыли важный нюанс в распоряжении Путина о ядерных испытаниях
Раскрыты наиболее высокооплачиваемые профессии в Москве
В Одесской области произошло несколько взрывов
В России объяснили, почему «крах» Зеленского ничего не решит на Украине
Экс-премьер Украины раскрыл, почему на самом деле Трамп не дает Tomahawk
На теплоходе «Сергей Дягилев» произошло массовое отравление
Трамп сделал громкое заявление о дружбе с Си Цзиньпином после ввода пошлин
Как выбрать стильное постельное белье, которое украсит спальню
Грузинские пограничники не отпускают домой россиянку с сыном-инвалидом
Общественник — участник СВО назвал самое мощное оружие России
Спрятавшей убитую дочь в диване женщине избрали меру пресечения
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.