Путин подписал указ об отставке заместителя министра МЧС

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Антона Герасимова от должности заместителя министра по чрезвычайным ситуациям, документ размещен на официальном портале правовой информации. Причины кадрового решения не уточняются.

Освободить Герасимова Антона Андреевича от должности заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, — говорится в указе.

Ранее сенатор от Республики Бурятия и бывший глава региона Вячеслав Наговицын заявил, что досрочно сложил полномочия. Он отметил, что принял такое решение в связи с переходом на новое место работы. Наговицын занимал пост сенатора с 2017 года, в 2022 году глава Бурятии продлил его полномочия. Он отметил, что должность сенатора позволила ему решить большинство проблем местных жителей, обратившихся за помощью на личном приеме.

До этого сообщалось, что Совфед утвердил Владимира Джабарова председателем комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Прежде он занимал должность первого заместителя председателя комитета СФ по международным делам.